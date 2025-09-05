Der Börsen-Tag
Marktupdate: DAX schwächelt, MDAX und TecDAX trotzen dem Abwärtstrend
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, verzeichnen MDAX und TecDAX leichte Gewinne. Auch in den USA zeigen die Indizes eine rückläufige Tendenz. Anleger bleiben vorsichtig.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,97% und steht aktuell bei 23.596,05 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen leichten Anstieg von 0,56% verbuchen und notiert bei 30.006,95 Punkten. Der SDAX zeigt sich nahezu unverändert mit einem minimalen Minus von 0,04% und steht bei 16.494,76 Punkten. Der TecDAX kann sich leicht im positiven Bereich halten und steigt um 0,03% auf 3.629,84 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls eine rückläufige Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,54% und notiert bei 45.372,38 Punkten. Der S&P 500 steht bei 6.473,10 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,41%. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den Märkten, wobei insbesondere der DAX und die US-Indizes unter Druck stehen, während der MDAX und der TecDAX leichte Gewinne verzeichnen können. Anleger bleiben angesichts der gemischten Signale aus den verschiedenen Märkten vorsichtig.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte werden angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 2.60%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 2.55% und adidas, das um 1.39% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen, wobei SAP und Siemens jeweils um 1.93% fielen, während Siemens Energy mit einem Rückgang von 2.45% den stärksten Verlust aufwies.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Wacker Chemie mit einem beeindruckenden Plus von 3.74% hervor, gefolgt von Kion Group mit 3.69% und ThyssenKrupp, das um 3.62% zulegte.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Tendenz, angeführt von Talanx mit einem Rückgang von 1.78%, DWS Group mit -1.99% und Redcare Pharmacy, das um 2.49% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX führt SMA Solar Technology mit einem bemerkenswerten Anstieg von 10.56%, gefolgt von Salzgitter mit 6.18% und SUESS MicroTec, das um 4.07% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind durch Draegerwerk mit einem Rückgang von 2.63%, Duerr mit -3.43% und ProSiebenSat.1 Media, das um 5.79% fiel, gekennzeichnet.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt SMA Solar Technology erneut eine starke Leistung mit 10.56%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.07% und Evotec, das um 2.91% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Eckert & Ziegler mit -1.39%, SAP mit -1.93% und Draegerwerk, das um 2.63% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Salesforce mit 2.48%, Sherwin-Williams mit 2.38% und The Home Depot mit einem Anstieg von 1.46% die Liste der Topwerte an.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Microsoft mit einem Rückgang von 2.23%, JPMorgan Chase mit -2.57% und NVIDIA, das um 3.31% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Broadcom mit einem Anstieg von 9.89% hervor, gefolgt von Enphase Energy mit 4.86% und Marketaxess Holding, das um 4.50% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen eine negative Entwicklung, angeführt von Fastenal mit -4.68%, Charles Schwab mit -4.99% und Interactive Brokers Group Registered (A), das um 5.44% fiel.
