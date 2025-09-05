    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Anpassung der Entfernungspauschale ist wichtiger Schritt / ADAC

    Pendler steuerlich zu entlasten längst überfällig

    München (ots) - Der ADAC begrüßt, dass das Bundesfinanzministerium mit der
    Erhöhung der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer ab 2026
    Steuerentlastungen für Pendler auf den Weg bringt. ADAC Verkehrspräsident
    Gerhard Hillebrand: "Die Anhebung der Entfernungspauschale ab dem ersten
    Kilometer unterstützt der ADAC vollumfänglich. Es geht um notwendige Fahrten zur
    Arbeitsstätte, egal ob diese mit dem Pkw oder dem ÖPNV zurückgelegt werden.
    Gerade auch vor dem Hintergrund der absehbar steigenden CO2-Preise auf
    Kraftstoff setzt die Koalition hier einen wichtigen Entlastungsschritt und trägt
    dazu bei, notwendige Mobilität für viele bezahlbar zu halten."

    Die Entfernungspauschale ist für die bezahlbare Mobilität vieler Arbeitnehmer
    essenziell, sie ist verkehrsmittelunabhängig und entlastet jene Menschen, die
    längere Arbeitswege zurücklegen müssen. Nicht nur die Energiekosten im Verkehr
    sind massiv gestiegen, auch die Anschaffungspreise von Fahrzeugen haben sich
    deutlich verteuert. Insofern sind Pendler ganz besonders von den steigenden
    Kosten betroffen, eine Entlastung ist daher längst überfällig. Die
    Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer ist in der Höhe seit 2004
    unverändert.

    Der Entfernungspauschale liegt die einfache Fahrstrecke zum Arbeitsplatz
    zugrunde. Der Pendler legt mit Hin- und Rückfahrt tatsächlich die doppelte
    Entfernung zurück. Für moderne Pkw starten die Vollkosten bei Kleinwagen bei
    etwa 40 Cent je Kilometer, die meisten Fahrzeuge liegen aber deutlich darüber.

    Mit der Erhöhung ab dem ersten Kilometer ergeben sich bei einer
    durchschnittlichen einfachen Pendlerstrecke in Deutschland von 17
    Entfernungskilometer und 200 Arbeitstagen zusätzlich absetzbare Werbungskosten
    in Höhe von 272 Euro pro Jahr. Viele Pendlerdistanzen sind aber deutlich länger.

    Aktuell können Pendler für die ersten 20 Kilometer der einfachen Fahrtstrecke
    zwischen Wohnung und Arbeitsplatz verkehrsmittelunabhängig 30 Cent pro Kilometer
    als Werbungskosten bei der Steuererklärung geltend machen. Berufstätige, die
    weitere Strecken zurücklegen müssen, können für einen Teil der Strecke höhere
    Werte ansetzen. Ab dem 21. Kilometer beträgt die Pendlerpauschale bisher bis
    Ende 2026 befristet 38 Cent pro Kilometer.

