Pendler steuerlich zu entlasten längst überfällig

München (ots) - Der ADAC begrüßt, dass das Bundesfinanzministerium mit der

Erhöhung der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer ab 2026

Steuerentlastungen für Pendler auf den Weg bringt. ADAC Verkehrspräsident

Gerhard Hillebrand: "Die Anhebung der Entfernungspauschale ab dem ersten

Kilometer unterstützt der ADAC vollumfänglich. Es geht um notwendige Fahrten zur

Arbeitsstätte, egal ob diese mit dem Pkw oder dem ÖPNV zurückgelegt werden.

Gerade auch vor dem Hintergrund der absehbar steigenden CO2-Preise auf

Kraftstoff setzt die Koalition hier einen wichtigen Entlastungsschritt und trägt

dazu bei, notwendige Mobilität für viele bezahlbar zu halten."



Die Entfernungspauschale ist für die bezahlbare Mobilität vieler Arbeitnehmer

essenziell, sie ist verkehrsmittelunabhängig und entlastet jene Menschen, die

längere Arbeitswege zurücklegen müssen. Nicht nur die Energiekosten im Verkehr

sind massiv gestiegen, auch die Anschaffungspreise von Fahrzeugen haben sich

deutlich verteuert. Insofern sind Pendler ganz besonders von den steigenden

Kosten betroffen, eine Entlastung ist daher längst überfällig. Die

Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer ist in der Höhe seit 2004

unverändert.





Der Entfernungspauschale liegt die einfache Fahrstrecke zum Arbeitsplatz

zugrunde. Der Pendler legt mit Hin- und Rückfahrt tatsächlich die doppelte

Entfernung zurück. Für moderne Pkw starten die Vollkosten bei Kleinwagen bei

etwa 40 Cent je Kilometer, die meisten Fahrzeuge liegen aber deutlich darüber.



Mit der Erhöhung ab dem ersten Kilometer ergeben sich bei einer

durchschnittlichen einfachen Pendlerstrecke in Deutschland von 17

Entfernungskilometer und 200 Arbeitstagen zusätzlich absetzbare Werbungskosten

in Höhe von 272 Euro pro Jahr. Viele Pendlerdistanzen sind aber deutlich länger.



Aktuell können Pendler für die ersten 20 Kilometer der einfachen Fahrtstrecke

zwischen Wohnung und Arbeitsplatz verkehrsmittelunabhängig 30 Cent pro Kilometer

als Werbungskosten bei der Steuererklärung geltend machen. Berufstätige, die

weitere Strecken zurücklegen müssen, können für einen Teil der Strecke höhere

Werte ansetzen. Ab dem 21. Kilometer beträgt die Pendlerpauschale bisher bis

Ende 2026 befristet 38 Cent pro Kilometer.



