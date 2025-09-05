Finanzvorstand geht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 82,40 auf Tradegate (05. September 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +4,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,96 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +20,55 %/+38,64 % bedeutet.