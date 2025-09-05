Aktien Europa Schluss
Verluste - US-Jobbericht führt zu Konjunktursorgen
- Europäische Börsen schließen mit moderaten Verlusten.
- Schwacher US-Arbeitsmarktbericht sorgt für Unsicherheit.
- EuroStoxx 50 fällt um 0,53 Prozent auf 5.318,15.
Foto: Greg Montani - Pexels
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten geschlossen. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht untermauerte zwar die Erwartung an eine baldige US-Zinssenkung, nährte aber auch Sorgen um den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft.
Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,53 Prozent tiefer mit 5.318,15 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht sank der Leitindex der Eurozone damit um gut 0,6 Prozent. Der Schweizer SMI gab am Freitag um 0,10 Prozent auf 12.370,57 Punkte nach, während der britische FTSE 100 0,09 Prozent auf 9.208,21 Punkte verlor./gl/mis
