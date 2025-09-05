Wirtschaft
EU-Kommission verhängt Milliardenstrafe gegen Google
Shares in Alphabet rose after hours -- (NASDAQ:GOOG) +5.7%, (NASDAQ:GOOGL) +5.8% -- following news that Google won't be forced to sell its flagship Chrome Web browser in a closely watched antitrust case.
Judge Amit Mehta has ruled that Google must open up competition in online search by sharing more data with competitors, and said that the company could not enter exclusive contracts for search, but he fell short of prosecutors' push to make Google divest the browser, the world's top browser by market share.
EU-Regeln / 25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
https://www.cnbc.com/2025/08/21/google-scores-six-year-meta-cloud-deal-worth-over-10-billion.html?__source=androidappshare