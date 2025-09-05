    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations: Dr. Mackey stärkt den Expertenrat!

    Onco-Innovations Ltd. begrüßt mit Dr. John Mackey einen führenden Experten der Onkologie in seinem Beratergremium. Mit seiner herausragenden Erfahrung in der Krebsforschung wird er die klinische Strategie des Unternehmens bereichern. Seine Expertise verspricht bahnbrechende Fortschritte in der Entwicklung innovativer Krebstherapien.

    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations Ltd. hat Dr. John Mackey in sein Scientific and Clinical Advisory Board berufen.
    • Dr. Mackey ist emeritierter Professor für Onkologie an der University of Alberta und bringt umfangreiche Erfahrung in der Krebsforschung mit.
    • Er war zuvor Direktor der Abteilung für klinische Studien am Cross Cancer Institute und Executive Director von Translational Research in Oncology (TRIO).
    • Dr. Mackey ist Mitbegründer von Pacylex Pharmaceuticals und CEO von illumiSonics, mit zahlreichen Patenten und Publikationen in der Onkologie.
    • In seiner neuen Rolle wird er Onco bei der klinischen Strategie und der Umsetzung des PNKP-Inhibitor-Programms unterstützen.
    • Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Krebsbehandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie besitzt.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.


