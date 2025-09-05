HelloFresh SE: CEO Thomas Griesel kündigt überraschenden Rücktritt an!
Ein neues Kapitel für HelloFresh: Thomas Griesel, der visionäre Mitgründer, kündigt seinen Abschied an und hinterlässt ein florierendes Unternehmen, das er zu einem globalen Marktführer geformt hat.
Foto: HelloFresh
- Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International von HelloFresh SE, hat angekündigt, das Unternehmen spätestens am 30. April 2026 zu verlassen.
- Griesel plant, sich anderen Interessen außerhalb von HelloFresh zu widmen, nachdem er maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen hat.
- HelloFresh ist gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum mit einer klaren Strategie und einem starken Führungsteam.
- Griesel hat HelloFresh von einem Start-up zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche aufgebaut.
- HelloFresh erzielte 2024 einen konsolidierten Umsatz von EUR 7,66 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von EUR 399 Millionen.
- HelloFresh ist in 18 Ländern tätig und hat im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Mahlzeiten ausgeliefert.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs 14th German Corporate Conference, bei HelloFresh ist am 23.09.2025.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9710EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,07 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9280EUR das entspricht einem Minus von -0,54 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.045,38PKT (+0,55 %).
-1,64 %
+8,87 %
-11,69 %
-20,59 %
+19,70 %
-65,40 %
-78,54 %
-35,28 %
ISIN:DE000A161408WKN:A16140
