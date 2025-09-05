    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verluste - US-Jobbericht schürt Konjunktursorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Börsen schließen mit moderaten Verlusten.
    • Schwacher US-Arbeitsmarktbericht schürt Konjunktursorgen.
    • Immobilien- und Rohstoffwerte profitieren von Zinssenkung.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Verluste - US-Jobbericht schürt Konjunktursorgen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten geschlossen. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht untermauerte zwar die Erwartung an eine baldige US-Zinssenkung, nährte aber auch Sorgen um den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft.

    Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,53 Prozent tiefer mit 5.318,15 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht sank der Leitindex der Eurozone damit um gut 0,6 Prozent. Der Schweizer SMI gab am Freitag um 0,10 Prozent auf 12.370,57 Punkte nach, während der britische FTSE 100 0,09 Prozent auf 9.208,21 Punkte verlor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!
    Short
    360,95€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    318,56€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die US-Wirtschaft hatte im August erneut weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen.

    Allerdings nähren die Jobdaten mittlerweile auch Konjunktursorgen. Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies darauf, dass der revidierte Wert für die Beschäftigung im Juni nun unterhalb der Nulllinie liege und damit der einzige Negativwert in der Post-Covid-Ära sei.

    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren vor dem Wochenende Immobilien- und Rohstoffwerte am meisten gefragt. Beide Sektoren profitieren von der erwarteten US-Zinssenkung, welche die Konjunktur ankurbeln und die Rohstoffnachfrage befeuern sowie Immobilienfinanzierungen verbilligen könnte.

    Beim EuroStoxx-Spitenreiter ASML konnten sich die Anleger über weitere Kursgewinne von knapp zwei Prozent freuen. Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters wurden von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen des US-Halbleiterherstellers Broadcom etwas nach oben gezogen. In Paris verteuerten sich die Titel des Chipproduzenten STMicro um 3,8 Prozent. Ihnen half zusätzlich eine Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS. Von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für STMicro ausgehen, hieß es in einer Studie.

    Dagegen gerieten die Aktien von Öl- und Gaskonzernen sowie Banken am stärksten unter Druck. Erstere litten unter weiter sinkenden Ölpreisen.

    Der dänische Windparkbetreiber Orsted zeigt sich für das laufende Jahr wegen unterdurchschnittlicher Windgeschwindigkeiten vorsichtiger und senkte seine Gewinnprognose. Dennoch drehten die Titel im Handelsverlauf ins Plus und schlossen 2,8 Prozent fester./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 22,81 auf Tradegate (05. September 2025, 18:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 365,00US-Dollar was eine Bandbreite von -34,18 %/+26,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Verluste - US-Jobbericht schürt Konjunktursorgen Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten geschlossen. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht untermauerte zwar die Erwartung an eine baldige US-Zinssenkung, nährte aber auch Sorgen um den Zustand der …