    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ROUNDUP

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hellofresh-Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Thomas Griesel verlässt Hellofresh bis April 2026.
    • Unternehmen leidet unter schwacher Kochboxennachfrage.
    • Umsatzziel 2025 wurde aufgrund von Problemen gesenkt.
    ROUNDUP - Hellofresh-Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen
    Foto: HelloFresh

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Mitgründer von Hellofresh , Thomas Griesel, wird spätestens Ende April 2026 aus dem Vorstand des Kochboxenversenders ausscheiden. Der aktuell für das internationale Geschäft zuständige Manager werde das Unternehmen dann auch verlassen, teilte der im MDax notierte Konzern am Freitagabend mit. Thomas Griesel hatte das Unternehmen 2011 zusammen mit Dominik Richter, dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden, gegründet. Hellofresh leidet schon länger unter einer trägen Kochboxennachfrage. Zudem läuft das Geschäft mit Fertiggerichten nicht so wie gedacht, weshalb zuletzt das Umsatzziel für 2025 gesenkt werden musste.

    Damit gehen die Veränderungen im Vorstand des Unternehmens weiter. Erst gegen Ende August hatte Hellofresh mit Fabien Simon einen neuen Finanzvorstand gefunden, der seinen Posten Mitte September antreten wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.875,22€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.306,90€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Aktienkurs fiel am Freitagabend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut zwei Prozent./mis/gl

    HelloFresh

    -1,61 %
    +8,87 %
    -11,69 %
    -20,59 %
    +19,70 %
    -65,40 %
    -78,54 %
    -35,26 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 30.023 auf Ariva Indikation (05. September 2025, 18:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +8,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,71 %/+13,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hellofresh-Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen Der Mitgründer von Hellofresh , Thomas Griesel, wird spätestens Ende April 2026 aus dem Vorstand des Kochboxenversenders ausscheiden. Der aktuell für das internationale Geschäft zuständige Manager werde das Unternehmen dann auch verlassen, teilte …