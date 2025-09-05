ROUNDUP
Hellofresh-Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen
- Thomas Griesel verlässt Hellofresh bis April 2026.
- Unternehmen leidet unter schwacher Kochboxennachfrage.
- Umsatzziel 2025 wurde aufgrund von Problemen gesenkt.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Mitgründer von Hellofresh , Thomas Griesel, wird spätestens Ende April 2026 aus dem Vorstand des Kochboxenversenders ausscheiden. Der aktuell für das internationale Geschäft zuständige Manager werde das Unternehmen dann auch verlassen, teilte der im MDax notierte Konzern am Freitagabend mit. Thomas Griesel hatte das Unternehmen 2011 zusammen mit Dominik Richter, dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden, gegründet. Hellofresh leidet schon länger unter einer trägen Kochboxennachfrage. Zudem läuft das Geschäft mit Fertiggerichten nicht so wie gedacht, weshalb zuletzt das Umsatzziel für 2025 gesenkt werden musste.
Damit gehen die Veränderungen im Vorstand des Unternehmens weiter. Erst gegen Ende August hatte Hellofresh mit Fabien Simon einen neuen Finanzvorstand gefunden, der seinen Posten Mitte September antreten wird.
Der Aktienkurs fiel am Freitagabend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut zwei Prozent./mis/gl
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 30.023 auf Ariva Indikation (05. September 2025, 18:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +8,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,69 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,71 %/+13,49 % bedeutet.
Amazon: Attacke gegen Instacard und Walmart - https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/amazon-attacke-ge… "...Amazon treibt den Ausbau seines Lebensmittelgeschäfts voran: Der Konzern bietet die taggleiche Lieferung frischer Produkte nun in über 1.000 US-Städten an .....Konkurrenten wie Instacart und Walmart geraten unter Druck......Die Ankündigung belastete die Aktien von Wettbewerbern: Instacart verlor mehr als elf Prozent, Kroger gut vier Prozent, die Aktie von Walmart sank 2,5 Prozent. Analysten sehen darin eine Verschärfung des Wettbewerbs zwischen Amazon und Walmart – während Amazon vor allem in Lebensmittel- und ländliche Infrastruktur investiert, stärkt Walmart sein Marktplatz- und Werbegeschäft.
Ein zentrales Problem für mich ist die mangelnde Rechenschaftspflicht des CEO.
Die gestrige Veröffentlichung, in der „ungünstige Wechselkurse“ als Grund für die Abwärtskorrektur genannt werden, ist ein Paradebeispiel dafür: Der Umsatz mit Mealkits ist bei konstanten Wechselkursen um ca. 14 % zurückgegangen, und der Umsatz mit RTE ist bei konstanten Wechselkursen um 0,6 % gesunken. Dies zeigt mir, dass – auch wenn der schwache US-Dollar Auswirkungen hatte – das zentrale Problem woanders liegt.
Dann zu versuchen, die Gewinnwarnung als Folge ungünstiger Wechselkurse darzustellen, ist wirklich schlecht.
Das Produkt/die Dienstleistung hat natürlich stark an Qualität verloren. Ich bin Kunde und frage mich manchmal, warum ich einen hohen Preis für minderwertige Produkte und winzige Portionen bezahle. Die Produkte sind das Herzstück des Geschäfts. Der Verkauf minderwertiger (billigerer) Produkte ist eine strategische Entscheidung, um kurzfristig die Margen zu steigern, und ich gebe demjenigen die Schuld, der vermutlich der Hauptentscheidungsträger ist.
Ich stimme zu, dass das Angebot von 100 Mahlzeiten pro Woche ihnen überhaupt nicht helfen wird. Das Paradox der Wahl ist eine reale Sache, und ich habe noch nie einen Hellofresh-Kunden getroffen, der gesagt hat, es gäbe nicht genug Mahlzeiten zur Auswahl. In manchen Wochen gibt es nicht genug Optionen, die mir gefallen, aber jede Woche mehr als 100 Mahlzeiten durchsehen zu müssen, ist nichts, was ich tun möchte.
Die Investition in AI ist meiner Meinung nach Unsinn. Sie haben buchstäblich alle meine bisherigen Essensentscheidungen in ihrer Datenbank gespeichert, und zu behaupten, dass AI es ihnen ermöglichen wird, mir besser Mahlzeiten vorzuschlagen, die mir gefallen, ist für so eine einfache und unkomplizierte Sache absolut lächerlich.
Als Investor, der sich mit dieser Aktie befasst, möchten Sie, dass jemand für die äußerst schlechten strategischen Entscheidungen und die noch schlechtere Kommunikation mit den Anlegern (übermäßige Versprechungen und unzureichende Ergebnisse wie kein anderes Unternehmen) zur Verantwortung gezogen wird.
Es muss auch die langsamste Einführung eines Prämienprogramms aller Zeiten sein. Es ist ein absoluter Witz, dass dieses Unternehmen seine Kunden immer noch dafür belohnt, dass sie alle paar Wochen ihr Abonnement kündigen, anstatt zu versuchen, Kunden an sich zu binden und Treue zu belohnen.
Kurz gesagt, ja, für mich ist der CEO sehr wohl für den Niedergang des Unternehmens verantwortlich.
Ich halte das auch nicht für übertrieben.
-Mealkits schrumpfen weiterhin im hohen Zehnerbereich.
-RTE ist ex-Wachstum.
-Ein weiteres PW, das die Glaubwürdigkeit des Managements erneut stark beeinträchtigt.
HFG ist seit 2022 nicht mehr gewachsen, und das Management versucht erneut, die Anleger davon zu überzeugen, dass der Wendepunkt in zwei Quartalen erreicht sein wird. Das tun sie buchstäblich seit 2022, und das Einzige, was sie damit gezeigt haben, ist, dass sie völlig unfähig sind, ihren Markt zu lesen.
Auch die Kommunikation mit den Investoren ist weiterhin schlecht.
Ich wollte wirklich daran glauben, aber mit dem derzeitigen CEO glaube ich, dass dieses Unternehmen nie wieder auf den richtigen Weg zurückfinden wird.