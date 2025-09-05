ASTM erweitert Zugang zur Compass-Plattform

W. CONSHOHOCKEN, Pennsylvannia, USA, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Um der steigenden Kundennachfrage nach anspruchsvollen digitalen Formaten und Workflows gerecht zu werden, stärkt ASTM International seinen Direktvertrieb und wird seine langjährige und erfolgreiche Vertriebspartnerschaft mit Accuris (ehemals IHS) nicht verlängern.

„Wir haben unseren Kunden und Nutzern zugehört und freuen uns auf eine direktere Zusammenarbeit, um die Bereitstellung von Informationen und Daten, die sie heute und in Zukunft benötigen, zu erneuern", erklärt Andy Kireta, President, ASTM. „Für ASTM war Accuris in den zurückliegenden Jahren ein hervorragender Partner, und wir wünschen dem Unternehmen für die Zukunft alles Gute bei der Weiterentwicklung seiner Geschäftstätigkeit."

Erst kürzlich hat ASTM eine mehrjährige Generalüberholung seiner bestehenden IT-Infrastruktur abgeschlossen, wodurch erhebliche Verbesserungen seines Flaggschiffprodukts ASTM Compass möglich wurden. Mit der verbesserten Plattform ist ASTM in der einzigartigen Lage, Anwendern von Normen erweiterte Lösungen anzubieten, die ihnen helfen, mit ihren Normen noch mehr zu erreichen.

Im Rahmen dieser Verbesserungen ist ASTM gut aufgestellt, um gemeinsam mit Normenanwendern Tools und Verbindungen zu entwickeln und zu implementieren, mit denen Normen und technische Inhalte problemlos in ihre täglichen Arbeitsabläufe integriert werden können.

Abonnenten von ASTM Compass erhalten folgende Vorteile:

HTML- und PDF-Standards bieten extrem flexible Formatierungsoptionen für Inhalte

Zusätzliche Inhalte von AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP und anderen

Farbliche Hervorhebung (ASTM Redlines) zur sofortigen Erkennung von Änderungen an Normen, um Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen

Neues leistungsstarkes Collaboration-Tool, mit dem ausgewählte Inhalte für andere Benutzer freigegeben werden können, um die Kommunikation auf technischer Ebene innerhalb und zwischen Abteilungen zu verbessern Mit Compass Points können Benutzer Anforderungen, Anwendungsszenarien oder andere organisatorische Protokolle direkt in ihre Standards einfügen. Diese einzigartigen, permanenten und teilbaren URLs fungieren als benutzerdefinierte Lesezeichen, über die Sie auch bei Änderungen immer Zugriff auf wichtige Daten in Normen haben. Compass Points funktionieren für alle Versionen von Normen aller Herausgeber auf ASTM Compass.

Favoritenfunktion, um häufig genutzte Normen auf dem Compass-Dashboard zu fixieren

Tracking-Funktion, die bei Veröffentlichung neuer Versionen Benachrichtigungen sendet

Mehr als 300 ASTM-Videos, die von Fachleuten erstellt wurden, dienen der schnellen Einarbeitung neuer Mitarbeiter, der Anleitung zur korrekten Durchführung von Prüfmethoden und der Schulung bestehender Teams .

Ausgewählte übersetzte Normen sind ebenfalls erhältlich.

„Als Eigentümer der Inhalte ist ASTM in der einzigartigen Lage, Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen und verbesserter Effizienz zu bedienen", ergänzt Kireta. „Vom Zugriff auf HTML-Versionen von Normen über die Unterstützung beim verantwortungsvollen Einsatz von KI bis hin zu neuen Tools, die mit verschiedenen digitalen Plattformen und Arbeitsabläufen kompatibel sind, dient ASTM seinen Kunden in diesem schnelllebigen digitalen Zeitalter als zuverlässige, glaubwürdige und reaktionsschnelle Quelle für ihre Datenanforderungen. Jetzt können noch mehr Kunden direkt mit ASTM zusammenarbeiten und stolz darauf sein, dass ihre Investition in Compass die Entwicklung zukünftiger Normen unterstützt."