Syntellix AG verklagt Jürgen Fitschen auf 68 Millionen Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung und Verletzung aktienrechtlicher Treuepflichten (FOTO)

Hannover



- 5-Stufen-Plan zur beabsichtigten Herbeiführung der Insolvenz der Gesellschaft

mittels Strafanzeigen und Pressekampagne durch Eidesstattliche Versicherung

belegt

- Aktionär und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Fitschen gemäß der Klage

zugrunde liegender Eidesstattlicher Versicherung als Drahtzieher des

5-Stufen-Planes

- Versuch des Eingriffes in Sphäre von Investoren und Aktionariat der Syntellix

AG

- 58-seitige Klageschrift vergleicht Vorgang mit dem Fall Kirch, an dessen Ende

750 Millionen Euro Schadenersatzzahlung standen, und spricht von "Breuer hoch

drei"



Die Syntellix AG hat ihr ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Jürgen Fitschen - den

ehemaligen Co-Chef der Deutsche Bank AG - und ein weiteres mit ihm gemeinsam

handelndes ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates der Syntellix AG vor dem

Landgericht Hannover auf 68 Millionen Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher

sittenwidriger Schädigung und massiver Verletzung aktienrechtlicher

Treuepflichten verklagt: Die 58-seitige Klageschrift wurde beim Landgericht

Hannover eingereicht und ist bereits zugestellt. Das Verfahren wird unter dem

Aktenzeichen 1 O 121/25 geführt.







Versicherung, gemäß derer es einen sorgfältig geplanten 5-Stufen-Plan zur

Zerstörung der Gesellschaft gibt, der Strafanzeigen gegen Syntellix-Chef

Claassen, Medienberichterstattungen über diese, die systematische nachhaltige

Zerstörung der Glaubwürdigkeit von Prof. Claassen, die Erreichung seiner

Abberufung sowie im dadurch als Folge angestrebten Ergebnis die - sachlich nicht

begründete - Herbeiführung der Insolvenz des Unternehmens beinhaltet.



Zur Realisierung dieses 5-Stufen-Planes hat Fitschen gemeinsam mit einem

ehemaligen Aktionär des Unternehmens - ebenfalls durch Eidesstattliche

Versicherung belegt - versucht, gezielt Unterstützung im Aktionariat der

Gesellschaft für den Plan zu gewinnen - wenngleich vorliegend erfolglos und

vergeblich -, und dabei auch der strengen aktienrechtlichen Geheimhaltung

unterliegende Sitzungsinhalte des Aufsichtsrates preisgegeben sowie

rufschädigende Behauptungen über den Vorstand verbreitet.



Syntellix-Chef Utz Claassen wertet die Enthüllung des offenkundig auf die

Zerstörung des Unternehmens ausgerichteten Mehr-Stufen-Planes wie folgt: "Wenn

aus dem Kreis ehemaliger Aufsichtsratsmitglieder in Investorensphäre und

Aktionariat eingewirkt wird, um ein gutes Unternehmen in die Insolvenz zu

treiben, und dies womöglich auch mittels organisierter und orchestrierter

Strafanzeigen, ist das allerunterste Kategorie. Herr Fitschen hat zwar sein Ziel Seite 1 von 2 Seite 2 ►





