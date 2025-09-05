Syntellix AG verklagt Jürgen Fitschen auf 68 Millionen Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung und Verletzung aktienrechtlicher Treuepflichten (FOTO)
Hannover (ots) -
- 5-Stufen-Plan zur beabsichtigten Herbeiführung der Insolvenz der Gesellschaft
mittels Strafanzeigen und Pressekampagne durch Eidesstattliche Versicherung
belegt
- Aktionär und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Fitschen gemäß der Klage
zugrunde liegender Eidesstattlicher Versicherung als Drahtzieher des
5-Stufen-Planes
- Versuch des Eingriffes in Sphäre von Investoren und Aktionariat der Syntellix
AG
- 58-seitige Klageschrift vergleicht Vorgang mit dem Fall Kirch, an dessen Ende
750 Millionen Euro Schadenersatzzahlung standen, und spricht von "Breuer hoch
drei"
Die Syntellix AG hat ihr ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Jürgen Fitschen - den
ehemaligen Co-Chef der Deutsche Bank AG - und ein weiteres mit ihm gemeinsam
handelndes ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates der Syntellix AG vor dem
Landgericht Hannover auf 68 Millionen Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher
sittenwidriger Schädigung und massiver Verletzung aktienrechtlicher
Treuepflichten verklagt: Die 58-seitige Klageschrift wurde beim Landgericht
Hannover eingereicht und ist bereits zugestellt. Das Verfahren wird unter dem
Aktenzeichen 1 O 121/25 geführt.
