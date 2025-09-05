    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Syntellix AG verklagt Jürgen Fitschen auf 68 Millionen Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung und Verletzung aktienrechtlicher Treuepflichten (FOTO)

    Hannover (ots) -

    - 5-Stufen-Plan zur beabsichtigten Herbeiführung der Insolvenz der Gesellschaft
    mittels Strafanzeigen und Pressekampagne durch Eidesstattliche Versicherung
    belegt
    - Aktionär und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Fitschen gemäß der Klage
    zugrunde liegender Eidesstattlicher Versicherung als Drahtzieher des
    5-Stufen-Planes
    - Versuch des Eingriffes in Sphäre von Investoren und Aktionariat der Syntellix
    AG
    - 58-seitige Klageschrift vergleicht Vorgang mit dem Fall Kirch, an dessen Ende
    750 Millionen Euro Schadenersatzzahlung standen, und spricht von "Breuer hoch
    drei"

    Die Syntellix AG hat ihr ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Jürgen Fitschen - den
    ehemaligen Co-Chef der Deutsche Bank AG - und ein weiteres mit ihm gemeinsam
    handelndes ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates der Syntellix AG vor dem
    Landgericht Hannover auf 68 Millionen Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher
    sittenwidriger Schädigung und massiver Verletzung aktienrechtlicher
    Treuepflichten verklagt: Die 58-seitige Klageschrift wurde beim Landgericht
    Hannover eingereicht und ist bereits zugestellt. Das Verfahren wird unter dem
    Aktenzeichen 1 O 121/25 geführt.

    Grundlage der Klage ist eine der Syntellix AG vorliegende Eidesstattliche
    Versicherung, gemäß derer es einen sorgfältig geplanten 5-Stufen-Plan zur
    Zerstörung der Gesellschaft gibt, der Strafanzeigen gegen Syntellix-Chef
    Claassen, Medienberichterstattungen über diese, die systematische nachhaltige
    Zerstörung der Glaubwürdigkeit von Prof. Claassen, die Erreichung seiner
    Abberufung sowie im dadurch als Folge angestrebten Ergebnis die - sachlich nicht
    begründete - Herbeiführung der Insolvenz des Unternehmens beinhaltet.

    Zur Realisierung dieses 5-Stufen-Planes hat Fitschen gemeinsam mit einem
    ehemaligen Aktionär des Unternehmens - ebenfalls durch Eidesstattliche
    Versicherung belegt - versucht, gezielt Unterstützung im Aktionariat der
    Gesellschaft für den Plan zu gewinnen - wenngleich vorliegend erfolglos und
    vergeblich -, und dabei auch der strengen aktienrechtlichen Geheimhaltung
    unterliegende Sitzungsinhalte des Aufsichtsrates preisgegeben sowie
    rufschädigende Behauptungen über den Vorstand verbreitet.

    Syntellix-Chef Utz Claassen wertet die Enthüllung des offenkundig auf die
    Zerstörung des Unternehmens ausgerichteten Mehr-Stufen-Planes wie folgt: "Wenn
    aus dem Kreis ehemaliger Aufsichtsratsmitglieder in Investorensphäre und
    Aktionariat eingewirkt wird, um ein gutes Unternehmen in die Insolvenz zu
    treiben, und dies womöglich auch mittels organisierter und orchestrierter
    Strafanzeigen, ist das allerunterste Kategorie. Herr Fitschen hat zwar sein Ziel
