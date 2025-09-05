    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Warum die US-Arbeitsmarktdaten für Trump ein Desaster sind!

    Rezession statt "goldenes Zeitalter" - Die Wall Street aufgrund der steigenden Aussicht auf sinkende Zinsen zunächst begeistert

    Die US-Arbeitsmarktdaten sind ein Desaster für Donald Trump: statt "goldenes Zeitalter" für die USA wird nun eine Rezession immer wahrscheinlicher - denn die US-Arbeitsmarktdaten waren noch viel schwächer, als die Headline-Zahl offenbart. Würde man zum Beispiel die vom BLS ohne jede nachvollziehbare Datenbasis "hinzugeschätzten" 96.000 Stellen abziehen, dann hätten die USA im August nicht 22.000 Stellen geschaffen, sondern 74.000 Stellen verloren. Dazu wurde nun der Juni auf -13.000 Stellen abwärtsrevidiert. Für Trump besonders problematisch: die Arbeitslosigkeit bei den Hispanics steigt rasant - und diese Hispanics waren es, denen Trump vor allem seinen Wahlsieg verdankte! Die Wall Street aufgrund der steigenden Aussicht auf sinkende Zinsen zunächst begeistert - dann aber kamen Rezessions-Ängste auf..

    Hinweise aus Video:

    1. Frankreich-Krise spitzt sich zu: Wer meistert das Schulden-Erbe?

    2. Fed-Zinsen werden sinken – Analysten über die Folgen der US-Jobdaten

     

    Das Video "Warum die US-Arbeitsmarktdaten für Trump ein Desaster sind!" sehen Sie hier..




