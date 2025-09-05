UBS stuft Tesla auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla trotz positiv bewerteter Neuigkeiten auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die vom Elektroautobauer vorgelegte Vergütungsvereinbarung für Konzernchef und Großaktionär Elon Musk, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte, verdeutliche das enorme Zukunftspotenzial von Tesla und binde Musk enger an das Unternehmen, schrieb Joseph Spak in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Da es an sehr ehrgeizige Unternehmensziele gekoppelt sei, würden davon auch die anderen Aktionäre profitieren./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 298,9EUR auf Tradegate (05. September 2025, 19:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,00 $ , was einem Rückgang von -38,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer