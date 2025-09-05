UBS stuft Tesla auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla trotz positiv bewerteter Neuigkeiten auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die vom Elektroautobauer vorgelegte Vergütungsvereinbarung für Konzernchef und Großaktionär Elon Musk, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte, verdeutliche das enorme Zukunftspotenzial von Tesla und binde Musk enger an das Unternehmen, schrieb Joseph Spak in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Da es an sehr ehrgeizige Unternehmensziele gekoppelt sei, würden davon auch die anderen Aktionäre profitieren./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 298,9EUR auf Tradegate (05. September 2025, 19:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
