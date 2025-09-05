    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag vorliegenden Studie zurück. Dennoch erwartet der Analyst, dass sich der Wettbewerbsvorteil von Inditex mit starkem Europa-Geschäft weiter ausdehne. Nun seien allerdings überzeugende Zahlen gefordert, um die Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie vergessen zu machen./niw/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 42,09EUR auf Tradegate (05. September 2025, 18:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 51,50
    Kursziel alt: 54
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag …