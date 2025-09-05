Börsen Update
Börsen Update USA - 05.09. - Dow Jones schwach -0,72 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.293,82 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +1,70 %, Salesforce +1,59 %, Unitedhealth Group +1,30 %, The Home Depot +0,78 %, Amgen +0,11 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,79 %, Visa (A) -3,59 %, Microsoft -3,54 %, JPMorgan Chase -3,48 %, Chevron Corporation -2,87 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 23.573,79 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: Broadcom +9,78 %, Fortinet +3,14 %, Micron Technology +3,01 %, Tesla +2,73 %, Intuitive Surgical +2,24 %
Flop-Werte: Copart -7,53 %, Advanced Micro Devices -6,95 %, Fastenal -5,86 %, Lululemon Athletica -5,83 %, Diamondback Energy -4,24 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:48) bei 6.461,08 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: Broadcom +9,78 %, Enphase Energy +6,71 %, Pool +4,02 %, Marketaxess Holding +3,78 %, Moderna +3,55 %
Flop-Werte: Kenvue -8,95 %, Copart -7,53 %, Advanced Micro Devices -6,95 %, Interactive Brokers Group Registered (A) -6,68 %, Charles Schwab -6,39 %
