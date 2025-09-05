CTS Eventim Aktie knickt um -2,24 % ein - 05.09.2025

Die CTS Eventim Aktie ist bisher um -2,24 % auf 82,95€ gefallen. Das sind -1,90 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CTS Eventim Aktionäre einen Verlust von -22,09 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +4,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim +1,14 % gewonnen.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,91 % 1 Monat -14,48 % 3 Monate -22,09 % 1 Jahr -2,43 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,96 Mrd. wert.

CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu …

EQS-Media / 05.09.2025 / 18:00 CET/CEST Hamburg, 5 September 2025 – CTS EVENTIM, Europe's leading ticketing and live entertainment provider and number two worldwide, announces that Chief Financial Officer Holger Hohrein will leave the Executive …

EQS-Media / 05.09.2025 / 18:00 CET/CEST Hamburg, 05.09.2025 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter und weltweite Nummer Zwei, teilt mit, dass Chief Financial Officer Holger Hohrein zum 31.12.2025 aus dem Vorstand …

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.