    CTS Eventim Aktie knickt um -2,24 % ein - 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die CTS Eventim Aktie bisher Verluste von -2,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

    CTS Eventim Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die CTS Eventim Aktie ist bisher um -2,24 % auf 82,95 gefallen. Das sind -1,90  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CTS Eventim Aktionäre einen Verlust von -22,09 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +4,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim +1,14 % gewonnen.

    CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,91 %
    1 Monat -14,48 %
    3 Monate -22,09 %
    1 Jahr -2,43 %

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,96 Mrd. wert.

    Finanzvorstand geht


    CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu …

    CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year


    EQS-Media / 05.09.2025 / 18:00 CET/CEST Hamburg, 5 September 2025 – CTS EVENTIM, Europe's leading ticketing and live entertainment provider and number two worldwide, announces that Chief Financial Officer Holger Hohrein will leave the Executive …

    CFO Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus dem Vorstand aus


    EQS-Media / 05.09.2025 / 18:00 CET/CEST Hamburg, 05.09.2025 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter und weltweite Nummer Zwei, teilt mit, dass Chief Financial Officer Holger Hohrein zum 31.12.2025 aus dem Vorstand …

    CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CTS Eventim

    -2,24 %
    +4,91 %
    -14,48 %
    -22,09 %
    -2,43 %
    +63,66 %
    +99,55 %
    +165,62 %
    +1.254,29 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030



