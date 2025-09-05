DocuSign Aktie klettert deutlich - 05.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die DocuSign Aktie. Sie steigt um +3,82 % auf 67,95€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DocuSign revolutioniert Vertragsprozesse durch digitale Lösungen, ist Marktführer bei E-Signaturen und bietet umfassende Integrationen und hohe Sicherheit.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die DocuSign Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,88 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DocuSign Aktie damit um +11,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,78 % verloren.

DocuSign Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,09 % 1 Monat +8,84 % 3 Monate -13,88 % 1 Jahr +38,36 %

Informationen zur DocuSign Aktie

Es gibt 202 Mio. DocuSign Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,76 Mrd. wert.

DocuSign Aktie jetzt kaufen?

Ob die DocuSign Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DocuSign Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.