Opendoor Technologies Aktie startet durch - 05.09.2025
Am 05.09.2025 ist die Opendoor Technologies Aktie, bisher, um +12,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Opendoor Technologies Aktie.
Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.
Opendoor Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025
Mit einer Performance von +12,44 % konnte die Opendoor Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Opendoor Technologies einen Gewinn von +860,86 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +41,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +139,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Opendoor Technologies +242,73 % gewonnen.
Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+41,39 %
|1 Monat
|+139,91 %
|3 Monate
|+860,86 %
|1 Jahr
|+205,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, insbesondere die Möglichkeit eines Rückgangs unter 6 USD, was als Kaufgelegenheit angesehen wird. Technische Aspekte wie das Schließen eines Kurslückes werden als positiv bewertet. Zudem wird die Marktstimmung durch steigende Hypothekenzinsen und das Interesse am Eigenheim thematisiert. Langfristige Perspektiven und Turnaround-Chancen im US-Immobilienmarkt stehen ebenfalls im Fokus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.
Informationen zur Opendoor Technologies Aktie
Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,28 Mrd. wert.
DAX, HMS Bergbau & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.
To the Moon: Die Affen sind wieder los – Unterhaching-Aktie vervierfacht sich
Die Apes sorgen wieder für Bewegung an den Märkten. Die Aktie des Regionalligisten Unterhaching hat sich auf Monatssicht vervierfacht. Aber Vorsicht: Nach dem kometenhaften Aufstieg, kommt oft der Fall.
Opendoor feiert wildes Comeback – Trading-Volumen explodiert
Die Aktien von Opendoor sind auf ein Dreijahreshoch gestiegen. Die Euphorie wird durch Rekordvolumen und die Unterstützung eines prominenten Investors weiter befeuert. Sky is the limit?
Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.