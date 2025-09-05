    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach dem angekündigten Abschied von Finanzvorstand Holger Hohrein zum Jahresende./gl/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 82,95EUR auf Tradegate (05. September 2025, 20:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Henrik Paganetty
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 127
    Kursziel alt: 127
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


