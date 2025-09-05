Fastenal - Aktie verliert deutlich - 05.09.2025

Mit einer Performance von -5,00 % musste die Fastenal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Fastenal ist ein führender Anbieter von industriellen Versorgungsgütern, bekannt für Befestigungselemente und Lagerlösungen. Mit einem starken Vertriebsnetz in Nordamerika konkurriert es mit Grainger und MSC Industrial Direct. Fastenal punktet durch ein dichtes Filialnetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fastenal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,99 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastenal Aktie damit um +0,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fastenal +23,54 % gewonnen.

Fastenal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat +10,11 % 3 Monate +19,99 % 1 Jahr +45,48 %

Informationen zur Fastenal Aktie

Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,66 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, verzeichnen MDAX und TecDAX leichte Gewinne. Auch in den USA zeigen die Indizes eine rückläufige Tendenz. Anleger bleiben vorsichtig.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Fastenal Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.