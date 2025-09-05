    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFastenal AktievorwärtsNachrichten zu Fastenal

    Fastenal - Aktie verliert deutlich - 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Fastenal Aktie bisher Verluste von -5,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fastenal Aktie.

    Foto: Wikideas1 - wikimedia

    Fastenal ist ein führender Anbieter von industriellen Versorgungsgütern, bekannt für Befestigungselemente und Lagerlösungen. Mit einem starken Vertriebsnetz in Nordamerika konkurriert es mit Grainger und MSC Industrial Direct. Fastenal punktet durch ein dichtes Filialnetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

    Fastenal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Mit einer Performance von -5,00 % musste die Fastenal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fastenal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,99 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastenal Aktie damit um +0,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fastenal +23,54 % gewonnen.

    Fastenal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,09 %
    1 Monat +10,11 %
    3 Monate +19,99 %
    1 Jahr +45,48 %

    Informationen zur Fastenal Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,66 Mrd. wert.

    Börsen Update USA - 05.09. - Dow Jones schwach -0,72 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Marktupdate: DAX schwächelt, MDAX und TecDAX trotzen dem Abwärtstrend


    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, verzeichnen MDAX und TecDAX leichte Gewinne. Auch in den USA zeigen die Indizes eine rückläufige Tendenz. Anleger bleiben vorsichtig.

    Börsenstart USA - 05.09. - US Tech 100 stark +0,76 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Fastenal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US3119001044WKN:887891



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
