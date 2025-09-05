ZTE und MTN bringen weltweit erste 5-Band-RRU auf den Markt

JOHANNESBURG, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, und MTN, ein führender Betreiber in Afrika, haben heute den erfolgreichen kommerziellen Einsatz der weltweit ersten 5-Band-Remote Radio Unit (RRU) angekündigt. Dieser Meilenstein, der in der südafrikanischen Provinz Westkap erreicht wurde, stellt einen bedeutenden Durchbruch in der internationalen Funkfrequenztechnologie dar und verleiht der technologischen Entwicklung der afrikanischen Telekommunikationsbranche einen starken Aufschwung.

Als einer der größten und fortschrittlichsten Telekommunikationsmärkte Afrikas versorgt Südafrika eine Bevölkerung von über 60 Millionen Menschen. MTN stellt dabei eine LTE-Abdeckung von mehr als 97 % der Bevölkerung im ganzen Land bereit. Diese großflächige Abdeckung spiegelt das Engagement von MTN wider, auch den entlegensten Gemeinden hochwertige Kommunikationsdienste bereitzustellen.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Multiband- und Multimodul-Diensten sehen sich Netzbetreiber mit wachsenden Herausforderungen wie Stromverbrauch, Turmbelastung und begrenztem Platz konfrontiert. Sie alle behindern die Entwicklung mobiler Netzwerke. Der jüngst erfolgte Einsatz der 5-Band-RRU von MTN befasst sich direkt mit diesen Problemen. Diese innovative Lösung verbessert die Netzleistung, erhöht die Energieeffizienz und vereinfacht die Bereitstellungsprozesse, wodurch ein schnellerer und nachhaltigerer Ausbau der Konnektivität der nächsten Generation ermöglicht wird.

Neue Frequenzbänder an einem Mobilfunkstandort erfordern neue Hardware sowie zusätzlichen Platz und Strom. Die 5-Band-RRU, die mit einem von ZTE selbst entwickelten Chipsatz betrieben wird, integriert alle niedrigen und mittleren Frequenzbänder (FDD) von MTN South Africa in einem einzigen kompakten Gerät. Diese Integration reduziert die Anzahl der RAN-Hochfrequenzmodule auf den Sendemasten um 50 %, senkt das Gewicht der Ausrüstung um 23 % und minimiert den Luftwiderstand um 18 %. Solche Optimierungen vereinfachen den Standortbau, reduzieren die Komplexität der Bereitstellung und schaffen wertvollen Platz auf den Türmen.