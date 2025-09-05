    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    UniCredit Aktie fällt um -2,60 % - 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die UniCredit Aktie bisher Verluste von -2,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die UniCredit Aktie notiert aktuell bei 64,92 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,60 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,74  entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die UniCredit-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,01 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die UniCredit Aktie damit um -0,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von UniCredit +71,94 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,60 % geändert.

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,13 %
    1 Monat +2,41 %
    3 Monate +17,01 %
    1 Jahr +80,57 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,02 Mrd.EUR wert.

    Commerzbank: UniCredit drängt auf Fusion – auch Morgan Stanley erhöht Anteile


    UniCredit respektiere die deutsche Opposition gegen eine vollständige Übernahme der Commerzbank, doch die Aktionäre hätten das letzte Wort über einen möglichen Deal, erklärte der CEO der italienischen Bank am Donnerstag.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 05.09.2025 im E-Stoxx 50.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    -2,67 %
    0,00 %
    +2,15 %
    +16,78 %
    +81,00 %
    +580,06 %
    +714,55 %
    +142,32 %
    +237,90 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
