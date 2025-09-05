Narwal live auf der IFA 2025
Neues Wischroboter-Flaggschiff und Erweiterung des Ökosystems (FOTO)
Berlin (ots) - Narwal präsentiert auf der IFA 2025 in Berlin seine bisher
umfassendste Produktshow rund um die mühelose Bodenreinigung - mit Live-Demos
des neuen Flaggschiffs Narwal Flow und mehreren Neuheiten, die das Ökosystem
erweitern. Besucher erleben vor Ort, wie Narwal Bodenreinigung neu definiert.
IFA-Schwerpunkte auf einen Blick
umfassendste Produktshow rund um die mühelose Bodenreinigung - mit Live-Demos
des neuen Flaggschiffs Narwal Flow und mehreren Neuheiten, die das Ökosystem
erweitern. Besucher erleben vor Ort, wie Narwal Bodenreinigung neu definiert.
IFA-Schwerpunkte auf einen Blick
Anzeige
Präsentiert von
Im Mittelpunkt steht der Narwal Flow mit seinem neuartigen, schienenbasierten
Walzen-Wischsystem und kontinuierlicher Frischwasserzirkulation. Ergänzend zeigt
Narwal drei weitere Geräte für unterschiedliche Einsatzszenarien: den Freo Z10
Pro als Premium-Saug- und Wischroboter, den Freo X10 Pro als besonders flaches,
alltagstaugliches Modell sowie die V40 Station , ein kabelloser Stabstaubsauger
mit automatischer Entleerung. Abgerundet wird die Präsentation durch den Nass-
und Trockensauger S30 Pro und einen Ausblick auf frühe Prototypen.
Neues Flaggschiff: Narwal Flow mit FlowWash
Der Narwal Flow kommt mit einer völlig neuen Wischtechnologie: Eine auf Schienen
gelagerte Walze schrubbt kontinuierlich über den Boden, während der im Roboter
integrierte Wassertank sie mit Frischwasser versorgt. Auf der IFA in Berlin
demonstriert Narwal die drei Flow-Bausteine im Zusammenspiel: Hinter FlowWash
verbirgt sich die ausfahrbare Moppwalze, die den Boden mit 45 °C warmem Wasser
verteilt über 16 Düsen wischt. Vacuuming Flow bezieht sich auf die starken
22.000 Pa Saugkraft und den CarpetFocus(TM) mit adaptiver Druckplatte für noch
tiefere Teppichreinigung. Intelligent Flow fasst NarMind(TM) Pro mit
Dual-RGB-Kameras, die 3D-Tiefenkartierung, sowie die hohe Rechenleistung
zusammen. Messebesucher sehen außerdem, wie der 95 mm flache Roboter unter
Möbeln navigiert und bis zu 4 cm hohe Hindernisse überwindet. Die
Multifunktions-Dockingstation demonstriert das automatische Staub-Entleeren
sowie das Waschen und Trocknen des Mopps.
Freo Z10 Pro: Premium-Leistung mit KI
Als leistungsstarke Ergänzung zeigt Narwal den Freo Z10 Pro . Er kombiniert
18.500 Pa Saugleistung und CarpetFocus für Teppich-Tiefenreinigung mit einem
dreieckigen Mopp-Paar (12 N Abwärtsdruck und 180 U/min) samt EdgeReach für
präzise Kantensäuberung. Die KI-gestützte Dirtsense -Fleckenerkennung passt die
Reinigung automatisiert an; die Objekterkennung identifiziert über 100
Gegenstände. Hygiene-Highlights sind die Heißwasserreinigung der Mopps und ein
2,5-Liter fassender Staubbeutel .
Freo X10 Pro: Schlank, smart, alltagstauglich
Der Freo X10 Pro richtet sich an Nutzer, die eine flache Bauform (nur 107 mm
Höhe ) und eine einfache Handhabung im Alltag suchen. Er kommt mit 11.000 Pa
Walzen-Wischsystem und kontinuierlicher Frischwasserzirkulation. Ergänzend zeigt
Narwal drei weitere Geräte für unterschiedliche Einsatzszenarien: den Freo Z10
Pro als Premium-Saug- und Wischroboter, den Freo X10 Pro als besonders flaches,
alltagstaugliches Modell sowie die V40 Station , ein kabelloser Stabstaubsauger
mit automatischer Entleerung. Abgerundet wird die Präsentation durch den Nass-
und Trockensauger S30 Pro und einen Ausblick auf frühe Prototypen.
Neues Flaggschiff: Narwal Flow mit FlowWash
Der Narwal Flow kommt mit einer völlig neuen Wischtechnologie: Eine auf Schienen
gelagerte Walze schrubbt kontinuierlich über den Boden, während der im Roboter
integrierte Wassertank sie mit Frischwasser versorgt. Auf der IFA in Berlin
demonstriert Narwal die drei Flow-Bausteine im Zusammenspiel: Hinter FlowWash
verbirgt sich die ausfahrbare Moppwalze, die den Boden mit 45 °C warmem Wasser
verteilt über 16 Düsen wischt. Vacuuming Flow bezieht sich auf die starken
22.000 Pa Saugkraft und den CarpetFocus(TM) mit adaptiver Druckplatte für noch
tiefere Teppichreinigung. Intelligent Flow fasst NarMind(TM) Pro mit
Dual-RGB-Kameras, die 3D-Tiefenkartierung, sowie die hohe Rechenleistung
zusammen. Messebesucher sehen außerdem, wie der 95 mm flache Roboter unter
Möbeln navigiert und bis zu 4 cm hohe Hindernisse überwindet. Die
Multifunktions-Dockingstation demonstriert das automatische Staub-Entleeren
sowie das Waschen und Trocknen des Mopps.
Freo Z10 Pro: Premium-Leistung mit KI
Als leistungsstarke Ergänzung zeigt Narwal den Freo Z10 Pro . Er kombiniert
18.500 Pa Saugleistung und CarpetFocus für Teppich-Tiefenreinigung mit einem
dreieckigen Mopp-Paar (12 N Abwärtsdruck und 180 U/min) samt EdgeReach für
präzise Kantensäuberung. Die KI-gestützte Dirtsense -Fleckenerkennung passt die
Reinigung automatisiert an; die Objekterkennung identifiziert über 100
Gegenstände. Hygiene-Highlights sind die Heißwasserreinigung der Mopps und ein
2,5-Liter fassender Staubbeutel .
Freo X10 Pro: Schlank, smart, alltagstauglich
Der Freo X10 Pro richtet sich an Nutzer, die eine flache Bauform (nur 107 mm
Höhe ) und eine einfache Handhabung im Alltag suchen. Er kommt mit 11.000 Pa
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte