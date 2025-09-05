Neues Wischroboter-Flaggschiff und Erweiterung des Ökosystems (FOTO)

Berlin (ots) - Narwal präsentiert auf der IFA 2025 in Berlin seine bisher

umfassendste Produktshow rund um die mühelose Bodenreinigung - mit Live-Demos

des neuen Flaggschiffs Narwal Flow und mehreren Neuheiten, die das Ökosystem

erweitern. Besucher erleben vor Ort, wie Narwal Bodenreinigung neu definiert.



IFA-Schwerpunkte auf einen Blick





Im Mittelpunkt steht der Narwal Flow mit seinem neuartigen, schienenbasiertenWalzen-Wischsystem und kontinuierlicher Frischwasserzirkulation. Ergänzend zeigtNarwal drei weitere Geräte für unterschiedliche Einsatzszenarien: den Freo Z10Pro als Premium-Saug- und Wischroboter, den Freo X10 Pro als besonders flaches,alltagstaugliches Modell sowie die V40 Station , ein kabelloser Stabstaubsaugermit automatischer Entleerung. Abgerundet wird die Präsentation durch den Nass-und Trockensauger S30 Pro und einen Ausblick auf frühe Prototypen.Neues Flaggschiff: Narwal Flow mit FlowWashDer Narwal Flow kommt mit einer völlig neuen Wischtechnologie: Eine auf Schienengelagerte Walze schrubbt kontinuierlich über den Boden, während der im Roboterintegrierte Wassertank sie mit Frischwasser versorgt. Auf der IFA in Berlindemonstriert Narwal die drei Flow-Bausteine im Zusammenspiel: Hinter FlowWashverbirgt sich die ausfahrbare Moppwalze, die den Boden mit 45 °C warmem Wasserverteilt über 16 Düsen wischt. Vacuuming Flow bezieht sich auf die starken22.000 Pa Saugkraft und den CarpetFocus(TM) mit adaptiver Druckplatte für nochtiefere Teppichreinigung. Intelligent Flow fasst NarMind(TM) Pro mitDual-RGB-Kameras, die 3D-Tiefenkartierung, sowie die hohe Rechenleistungzusammen. Messebesucher sehen außerdem, wie der 95 mm flache Roboter unterMöbeln navigiert und bis zu 4 cm hohe Hindernisse überwindet. DieMultifunktions-Dockingstation demonstriert das automatische Staub-Entleerensowie das Waschen und Trocknen des Mopps.Freo Z10 Pro: Premium-Leistung mit KIAls leistungsstarke Ergänzung zeigt Narwal den Freo Z10 Pro . Er kombiniert18.500 Pa Saugleistung und CarpetFocus für Teppich-Tiefenreinigung mit einemdreieckigen Mopp-Paar (12 N Abwärtsdruck und 180 U/min) samt EdgeReach fürpräzise Kantensäuberung. Die KI-gestützte Dirtsense -Fleckenerkennung passt dieReinigung automatisiert an; die Objekterkennung identifiziert über 100Gegenstände. Hygiene-Highlights sind die Heißwasserreinigung der Mopps und ein2,5-Liter fassender Staubbeutel .Freo X10 Pro: Schlank, smart, alltagstauglichDer Freo X10 Pro richtet sich an Nutzer, die eine flache Bauform (nur 107 mmHöhe ) und eine einfache Handhabung im Alltag suchen. Er kommt mit 11.000 Pa