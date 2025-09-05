Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.09.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microsoft
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 1
Performance 1M: -5,91 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 2
Performance 1M: -6,22 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 3
Performance 1M: +2,45 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 4
Performance 1M: +3,45 %
Visa (A)
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 5
Performance 1M: +1,71 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 6
Performance 1M: -1,48 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +4,22 %
