Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Broadcom
Tagesperformance: +8,76 %
Platz 1
Performance 1M: +8,50 %
Copart
Tagesperformance: -6,30 %
Platz 2
Performance 1M: +6,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,23 %
Platz 3
Performance 1M: -9,99 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 4
Performance 1M: -14,30 %
Fastenal
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 5
Performance 1M: +9,95 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 6
Performance 1M: +14,81 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 7
Performance 1M: -3,36 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 8
Performance 1M: -13,17 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 9
Performance 1M: -5,91 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 10
Performance 1M: +25,58 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 11
Performance 1M: -6,22 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 12
Performance 1M: -23,63 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 13
Performance 1M: -8,54 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 14
Performance 1M: -13,04 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 15
Performance 1M: +4,21 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 16
Performance 1M: -6,39 %
Tesla
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 17
Performance 1M: +9,49 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 18
Performance 1M: -12,31 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 19
Performance 1M: -4,03 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 20
Performance 1M: -5,41 %
Cintas
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 21
Performance 1M: -9,07 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 22
Performance 1M: -7,27 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 23
Performance 1M: +9,42 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 24
Performance 1M: -1,12 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 25
Performance 1M: +1,25 %
Paychex
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 26
Performance 1M: -2,25 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 27
Performance 1M: +2,80 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 28
Performance 1M: -4,38 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 29
Performance 1M: +0,67 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 30
Performance 1M: -1,48 %
