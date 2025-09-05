Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kenvue
Tagesperformance: -10,74 %
Platz 1
Performance 1M: -8,23 %
Broadcom
Tagesperformance: +8,76 %
Platz 2
Performance 1M: +8,50 %
Enphase Energy
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 3
Performance 1M: +14,93 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 4
Performance 1M: -9,99 %
Copart
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 5
Performance 1M: +6,35 %
Charles Schwab
Tagesperformance: -6,16 %
Platz 6
Performance 1M: -0,19 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 7
Performance 1M: -1,67 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 8
Performance 1M: -14,30 %
Fastenal
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 9
Performance 1M: +9,95 %
Ameriprise Financial
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 10
Performance 1M: -0,14 %
Pool
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 11
Performance 1M: +1,20 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 12
Performance 1M: +14,81 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 13
Performance 1M: -3,28 %
Oracle
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 14
Performance 1M: -12,64 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 15
Performance 1M: +9,22 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 16
Performance 1M: -3,36 %
WW Grainger
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 17
Performance 1M: +9,37 %
Metlife
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 18
Performance 1M: +8,87 %
EOG Resources
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 19
Performance 1M: +2,88 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 20
Performance 1M: +2,04 %
Allstate
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 21
Performance 1M: +1,71 %
American International Group
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 22
Performance 1M: +3,97 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 23
Performance 1M: +2,08 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 24
Performance 1M: +4,10 %
Prudential Financial
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 25
Performance 1M: +6,05 %
Moderna
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 26
Performance 1M: -12,96 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 27
Performance 1M: -13,17 %
Equifax
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 28
Performance 1M: -1,90 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 29
Performance 1M: +10,81 %
Marketaxess Holding
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 30
Performance 1M: -14,60 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 31
Performance 1M: +1,29 %
Bunge Global
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 32
Performance 1M: -0,26 %
Gartner
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 33
Performance 1M: -30,19 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 34
Performance 1M: -23,63 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 35
Performance 1M: -8,54 %
Baxter International
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 36
Performance 1M: +3,87 %
Lennox International
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 37
Performance 1M: -7,35 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 38
Performance 1M: -6,39 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 39
Performance 1M: -5,41 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 40
Performance 1M: -5,23 %
