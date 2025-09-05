Trump droht EU nach neuer Milliardenstrafe gegen Google

Trump drohte eine Untersuchung auf Basis von Artikel 301 des US-Handelsrechts an, der Zölle als Reaktion auf unfaire Handelspraktiken vorsieht. Die EU und die US-Regierung hatten sich erst im Juli auf eine umfassende Handelsvereinbarung geeinigt, deren Details gerade noch geklärt werden. Die Europäer akzeptierten dabei unter anderem einen generellen US-Zoll von 15 Prozent auf ihre Waren./so/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 200,9 auf Tradegate (05. September 2025, 21:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Bil..

Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 232,00USD was eine Bandbreite von -4,33 %/+15,60 % bedeutet.