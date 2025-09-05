JPMorgan Chase Aktie mit Kurseinbruch - 05.09.2025

Mit einer Performance von -3,58 % musste die JPMorgan Chase Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

JPMorgan Chase ist ein global führendes Finanzinstitut mit umfassenden Dienstleistungen in Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Konsumentenfinanzierung. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Banken wie Bank of America und Goldman Sachs. Seine globale Reichweite und technologischen Innovationen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von JPMorgan Chase in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,73 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um +1,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei JPMorgan Chase auf +13,00 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

JPMorgan Chase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,19 % 1 Monat +2,45 % 3 Monate +12,73 % 1 Jahr +31,83 %

Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 694,86 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.09.2025 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, verzeichnen MDAX und TecDAX leichte Gewinne. Auch in den USA zeigen die Indizes eine rückläufige Tendenz. Anleger bleiben vorsichtig.

JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?

Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.