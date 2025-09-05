    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen uneinheitlich nach Arbeitsmarktdaten

    Wirtschaft - US-Börsen uneinheitlich nach Arbeitsmarktdaten
    Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.401 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.482 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.652 Punkten 0,1 Prozent im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    41.893,22€
    Basispreis
    30,35
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.100,00€
    Basispreis
    30,65
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger hatten am Freitag mit Spannung die US-Arbeitsmarktdaten für August erwartet. Es ist der erste Bericht unter einer neuen Behördenleitung, nachdem US-Präsident Donald Trump im Juli wegen der deutlichen Revisionen der Vormonatsdaten nach unten die bisherige Chefin der zuständigen Statistikbehörde gefeuert hatte. Für den August fielen die Zahlen nun weniger drastisch aus. Die US-Wirtschaft hat jedoch in den vergangenen drei Monaten weniger als 30.000 Arbeitsplätze geschaffen, im Juni war der Arbeitsmarkt nach aktuellen Berechnungen sogar erstmals seit 2020 geschrumpft. Damit gelten die von Trump erwünschten Leitzinssenkungen durch die US-Zentralbank Federal Reserve nun als äußerst wahrscheinlich. In der Diskussion ist, wie groß der Zinsschritt sein wird.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1718 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8534 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.590 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 98,50 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,67 US-Dollar, das waren 132 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Börsen uneinheitlich nach Arbeitsmarktdaten Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.401 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige …