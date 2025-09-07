Dieser Weltmarktführer aus dem MDAX bietet jetzt einen perfekte Einstiegschance

Die wachsende Weltbevölkerung, eine zunehmende Mittelschicht vor allem in Schwellenländern und die Urbanisierung erhöhen die Nachfrage nach abgepackten Getränken jährlich um rund 3 Prozent. Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz treiben die Nachfrage nach modernen Anlagen zusätzlich.

Krones gehört zu den führenden Anbietern im Bereich der Getränkeverpackung, insbesondere in den Segmenten PET, Glas und Dosen. Getrieben von neuen Megatrends bei Wasser, Erfrischungs- und Energy-Drinks wächst die Nachfrage nach den Anlagen der Neutraublinger. Besonders die steigende mittlere Einkommensklasse in Schwellenländern, die rund 45 Prozent von Krones' Umsatz ausmacht, verspricht weiteres Potenzial. Die Unternehmensstrategie fokussiert sich auf die Erweiterung des Servicegeschäfts und die Nutzung neuer Marktsegmente wie alternative Proteine und Intralogistik.

Die Aktie konnte in den vergangenen 5 Jahren rund 140 Prozent zulegen. Mit einem KGV von 13 ist die Akite deutliche günstiger zu haben als die Papiere der Konkurrenz von Gerresheimer oder GEA.

Das große Wachstumspotenzial bleibt auch Analysten nicht verborgen. Die Investmentbank Jefferies nahm die Aktie mit einem "Buy"-Rating in ihre Coverage auf. Das Kursziel von 175 Euro bietet ein Potenzial von rund 35 Prozent. Die Aktie wird aktuell mit einem EV/EBIT-Verhältnis von nur 9x für das Jahr 2026 gehandelt, was einen deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber historischen Durchschnittswerten und Branchenkollegen darstellt. Mit einer klaren Strategie, soliden Finanzen und neuen Innovationen in der Pipeline sehen die Experten Krones bestens positioniert, um von globalen Wachstums- und Nachhaltigkeitstrends zu profitieren.

2024 überschritt der Umsatz erstmals 5,2 Milliarden Euro (plus 12,1 Prozent) und der Auftragseingang blieb stabil bei über 4 Milliarden Euro. Für 2028 strebt das Unternehmen einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 Prozent an – ein Wachstum, das durch gezielte Investitionen in Automatisierung und digitale Lösungen unterstützt wird. Die Strategie setzt auch auf Nachhaltigkeit mit innovativen Recyclinglösungen und energieeffizienten Technologien. Krones bietet bereits heute Lösungen, die den CO2-Fußabdruck der Verpackungsindustrie reduzieren und wird von den wachsenden ESG-Anforderungen der Branche profitieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





