Roborock "Rocking Life, Inside and Out" auf der IFA 2025 mit der Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo
Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -
- Roborock kündigt auf der IFA 2025 die Erweiterung seines Produktportfolios um
drei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1
führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.
- Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der
Roborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe,
die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.
- Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnisse
bekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug auf
Verkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark,
Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USA
ist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. ( Quelle
(https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) )
- Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % im
Jahresvergleich und erreichte 7,9 Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghai
gemeldet.
Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit einer konsequent
nutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet und den Fokus darauf legt,
die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr Me Time und
Mehr Family Time zu ermöglichen. Heute kündigt Roborock seine Teilnahme an der
IFA 2025 unter dem Motto "Rocking Life, Inside and Out" an. Das Unternehmen lädt
Verbraucher und Branchenbeobachter ein, über die eigenen vier Wände
hinauszugehen - bis in den Garten - da es erstmals weltweit die RockMow- und
RockNeo-Reihe hochwertiger Mähroboter für europäische Konsumenten vorstellt.
Diese Nachricht folgt auf die Bekanntgabe, dass Roborock laut IDC im 1. Halbjahr
2025 die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken nach Verkaufszahlen und -werten in
Dänemark, Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei
ist. ( Quelle (https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) ) In
Bezug auf die Finanzlage meldete Roborock im August 2025 in seinem
Halbjahresbericht einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 78,96 % im
Jahresvergleich auf 7,9 Milliarden RMB. Zudem gab das Unternehmen kürzlich seine
Absicht bekannt, eine Zweitnotierung an der Börse in Hongkong anzustreben.
Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeo
Die RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diese
bahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zu
definieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im Bereich
KI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung
