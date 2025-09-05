Roborock "Rocking Life, Inside and Out" auf der IFA 2025 mit der Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Roborock kündigt auf der IFA 2025 die Erweiterung seines Produktportfolios umdrei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.- Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, derRoborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe,die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.- Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnissebekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug aufVerkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark,Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USAist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. ( Quelle(https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) )- Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % imJahresvergleich und erreichte 7,9 Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghaigemeldet.Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit einer konsequentnutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet und den Fokus darauf legt,die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr Me Time undMehr Family Time zu ermöglichen. Heute kündigt Roborock seine Teilnahme an derIFA 2025 unter dem Motto "Rocking Life, Inside and Out" an. Das Unternehmen lädtVerbraucher und Branchenbeobachter ein, über die eigenen vier Wändehinauszugehen - bis in den Garten - da es erstmals weltweit die RockMow- undRockNeo-Reihe hochwertiger Mähroboter für europäische Konsumenten vorstellt.Diese Nachricht folgt auf die Bekanntgabe, dass Roborock laut IDC im 1. Halbjahr2025 die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken nach Verkaufszahlen und -werten inDänemark, Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkeiist. ( Quelle (https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) ) InBezug auf die Finanzlage meldete Roborock im August 2025 in seinemHalbjahresbericht einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 78,96 % imJahresvergleich auf 7,9 Milliarden RMB. Zudem gab das Unternehmen kürzlich seineAbsicht bekannt, eine Zweitnotierung an der Börse in Hongkong anzustreben.Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeoDie RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diesebahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zudefinieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im BereichKI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung