RWE will schnelle Ausschreibung von Gaskraftwerken
Foto: RWE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Essen (dts Nachrichtenagentur) - RWE-Chef Markus Krebber hat Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aufgefordert, schnell neue Gaskraftwerke auszuschreiben.
"Mit Blick auf die Versorgungssicherheit brauchen wir Gaskraftwerke, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Wir erwarten nun schnell Klarheit, wie der Bund den Bau anreizen will", sagte Krebber der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Idealerweise schreibt er zehn Gigawatt sofort aus - in einem wettbewerblichen Prozess, wo der günstigste Anbieter den Zuschlag bekommt."
Krebber erwartet, dass die Kosten für diese Versorgungssicherheit bei rund 0,2 Cent pro Kilowattstunde liegen werden. "Das heißt weniger als ein Prozent des Strompreises", sagte er. "Wir müssen jetzt schnell ins Bauen kommen - auch um den Kohleausstieg zu ermöglichen. RWE plant, drei Gigawatt an Gas-Blöcken an bisherigen Kohlestandorten in NRW zu bauen."
Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass bis zum Jahr 2035 bis zu 22,4 Gigawatt steuerbare Kapazitäten fehlen, wenn die Ausbauziele für die Erneuerbaren erreicht werden und es zu keinen Stilllegungen kommt. Bei einer verzögerten Energiewende könnten sogar 35,5 Gigawatt an steuerbaren Kapazitäten nötig werden. Als steuerbare Kapazitäten gelten neben fossilen Gas- und Kohlekraftwerken auch grüne Wasserstoff-Kraftwerke, Speicherkraftwerke und Batteriespeicher. Zusätzlich können steuerbare Lasten und E-Auto-Speicher zur Netzstabilität beitragen.
Der Bau von Gaskraftwerken steht in der Kritik, weil ihr CO2-Ausstoß bei einem Betrieb mit LNG-Gas den CO2-Ausstoß von Kohlekraftwerken übersteigen kann. Der Einsatz von CCS, um das CO2 abzuscheiden und unterirdisch zu lagern, ist bislang teuer und wird von Klimawissenschaftlern aufgrund der Risiken und der begrenzten Kapazitäten nur für schwer vermeidbare Emissionen empfohlen.
Huta schrieb 14.08.25, 11:30
Guten Tag !
Mal wieder "Börse paradox" heute bei RWE. Das Halbjahresergebnis 2025 fiel schlechter aus als das aus 2024. Ja! Aber das wurde von RWE seit Beginn des Wirtschaftsjahres so vorhergesagt. Man hat zum 30.06. mehr verdient als die Hälfte des vorhergesagten Jahresergebnisses. Zudem wurden die Prognosen für 2027 (3 Euro EpS) und 2030 (4 Euro EpS ). Dennoch scheint der ein oder andere Anleger von den Zahlen so dermaßen überrascht gewesen zu sein, dass er seine Aktien geschmissen und den Kurs der Aktie auf Talfahrt geschickt hat. Wir sprechen dementsprechend von einer eingehaltenen Prognose hinsichtlich des Ergebnisses, wir sprechen von einer bestätigten Dividendenerhöhung auf 1,20 Euro für das laufende Jahr, wir sprechen von einem KGV2027 von 11,5 und einem KGV2030 von etwa 8,5. ZUdem dürfte die Dividendenrendite bis dahin deutlich über 4% liegen (denn die Absicht, die Dividende von Jahr zu Jahr um 5-10% zu erhöhen, wurde heute auch noch einmal bestätigt).
Ich weiß daher eigentlich nicht wirklich, warum die Aktie heute so abgestraft wird, hab aber bei knapp über 34 Euro noch ein wenig aufgestockt.
Huta schrieb 28.05.25, 21:42
Guten Abend!
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Huta schrieb 21.03.25, 06:55
Guten Morgen!
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.
