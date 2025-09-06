RWE will schnelle Ausschreibung von Gaskraftwerken

Guten Tag !





Mal wieder "Börse paradox" heute bei RWE. Das Halbjahresergebnis 2025 fiel schlechter aus als das aus 2024. Ja! Aber das wurde von RWE seit Beginn des Wirtschaftsjahres so vorhergesagt. Man hat zum 30.06. mehr verdient als die Hälfte des vorhergesagten Jahresergebnisses. Zudem wurden die Prognosen für 2027 (3 Euro EpS) und 2030 (4 Euro EpS ). Dennoch scheint der ein oder andere Anleger von den Zahlen so dermaßen überrascht gewesen zu sein, dass er seine Aktien geschmissen und den Kurs der Aktie auf Talfahrt geschickt hat. Wir sprechen dementsprechend von einer eingehaltenen Prognose hinsichtlich des Ergebnisses, wir sprechen von einer bestätigten Dividendenerhöhung auf 1,20 Euro für das laufende Jahr, wir sprechen von einem KGV2027 von 11,5 und einem KGV2030 von etwa 8,5. ZUdem dürfte die Dividendenrendite bis dahin deutlich über 4% liegen (denn die Absicht, die Dividende von Jahr zu Jahr um 5-10% zu erhöhen, wurde heute auch noch einmal bestätigt).

Ich weiß daher eigentlich nicht wirklich, warum die Aktie heute so abgestraft wird, hab aber bei knapp über 34 Euro noch ein wenig aufgestockt.