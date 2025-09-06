BSH Home Appliances Group und ECOVACS Group gehen strategische Partnerschaft im Bereich Roboterstaubsauger ein

Strategische Partnerschaft zwischen BSH und ECOVACS zur Entwicklung innovativer Lösungen für die integrierte Bodenreinigung

Bündelung der Stärken, des Fachwissens und der Erfahrung beider Unternehmen, um den Markt für Reinigungsroboter zu gestalten

Weltweit erster integrierter Staubsauger- und Wischroboter, der unsichtbar hinter der Küchenfront verschwindet, erstmals vorgestellt auf der IFA-Messe

MÜNCHEN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Die BSH Home Appliances Group, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, und ECOVACS ROBOTICS, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Servicerobotik, gehen eine globale strategische Partnerschaft ein. Die beiden Unternehmen bündeln ihr Know-how und konzentrieren sich auf die gemeinsame Entwicklung, um innovative und intelligente Bodenreinigungslösungen auf den Markt zu bringen. Ziel ist es, das Produktportfolio beider Unternehmen zu stärken und den Bedürfnissen der Verbraucher besser gerecht zu werden.

Durch diese Zusammenarbeit profitieren beide Partner von gegenseitigem Know-how, technologischer Expertise und einem erweiterten Marktzugang. Die Partnerschaft wird es ermöglichen, auf neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Qualität und Komfort im Bereich der Smart Home-Geräte zu setzen.

„Die Partnerschaft mit ECOVACS ist für uns ein wichtiger Schritt zur Erweiterung unseres Angebots an Reinigungsrobotern", sagt Hendrik Kretzer, EVP Division Consumer Products der BSH Home Appliances Group. Er fügt hinzu: „Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Haushaltsgeräte, unserem Verständnis für die Bedürfnisse der Verbraucher, unserem Technologie- und Marketing-Know-how im Bereich Küchen- und Einbaugeräte sowie der Innovationskraft und technologischen Kompetenz von ECOVACS im Bereich Robotik einen echten Mehrwert für die Verbraucher schaffen wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, die Zukunft der Bodenreinigungsroboter mitzugestalten."

David Qian Cheng, CEO von ECOVACS ROBOTICS, fügte hinzu: „Die Mission von ECOVACS lautet: Robotics for All. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BSH, um die Robotik und Technologien von ECOVACS in die Küche zu bringen und damit eine bahnbrechende neue Kategorie für die Servicerobotikbranche zu schaffen. Diese starke Allianz basiert auf unserem gemeinsamen Verständnis der Verbraucherbedürfnisse und unserem Engagement für hochwertige Produkte. Hier kommen zwei starke Marken zusammen, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind. ECOVACS engagiert sich weiterhin für bahnbrechende Innovationen im Bereich der Service-Robotik in verschiedenen Kategorien, um Verbrauchern weltweit einen besseren Service bieten zu können."