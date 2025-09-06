Santander Alternative Investments investiert in Corinex, um die Einführung fortschrittlicher Stromnetzlösungen zu beschleunigen

VANCOUVER, BC und MADRID, 6. September 2025 /PRNewswire/ -- Corinex, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Grid-Technologien und Breitband-über-Stromleitung (BPL)-Lösungen, hat sich eine strategische Investition von Santander Alternative Investments, der alternativen Investitionsplattform der Santander Group, gesichert. Diese Finanzierung wird den Einsatz der Netzwerktransparenzlösungen von Corinex und beschleunigen. Sie unterstützt die weitere globale Expansion von Corinex und hilft Energieversorgern in ganz Europa und Amerika, die Herausforderungen der Elektrifizierung, der dezentralen Energieressourcen (DER) und der Integration erneuerbarer Energien zu meistern.

"Der Einstieg von Santander als Investor ist ein wichtiger Meilenstein für Corinex. Ihre Führungsrolle und ihr umfassendes Fachwissen in Europa und Lateinamerika machen sie zu einem idealen Partner, wenn wir unsere Technologie skalieren, um Versorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, die Anforderungen der Elektrifizierung und Dekarbonisierung zu erfüllen."

- Peter Sobotka, CEO, Corinex

Umgestaltung des Stromnetzes mit eingebetteter Intelligenz

Die Netzdigitalisierungslösungen der nächsten Generation von Corinex, die auf der BPL-Technologie basieren, verwandeln die bestehende elektrische Infrastruktur in ein Hochgeschwindigkeits-Datennetz und eine Echtzeit-Überwachungsplattform. Durch die Integration von intelligenten Sensoren, Kommunikationsmodulen und Steuerungsanwendungen direkt in das Niederspannungsnetz ermöglicht Corinex den Versorgungsunternehmen die Erfassung detaillierter Daten über die Netzbedingungen - Spannung, Frequenz, Stromqualität und Oberwellenverzerrung -, ohne dass eine separate Telekommunikationsinfrastruktur erforderlich ist.

Aber Corinex geht über die Überwachung hinaus. Die Netzflexibilitätslösungen ermöglichen Versorgungsunternehmen die direkte Kontrolle über angeschlossene Geräte wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Batteriesysteme - und automatisieren so das Demand-Side-Management direkt von der sekundären Unterstation aus. Die Corinex-Lösung kann steuern, wann und wie diese kohlenstoffarmen Technologien Strom verbrauchen, wodurch die Netzstabilität verbessert und kostspielige Aufrüstungen vermieden werden.