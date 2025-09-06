ChainUp zweifacher Finalist bei den ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025 von Thomson Reuters

ChainUp ist nominiert in den Kategorien Virtual Asset Service Provider (VASP) Compliance Team of the Year und Transaction Monitoring Solution Provider of the Year . Die Nominierungen spiegeln das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung wichtiger Infrastrukturen wider, die sich den dringendsten Compliance-Herausforderungen im Ökosystem der digitalen Assets stellen.

SINGAPUR, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, ein globaler Anbieter von Lösungen für digitale Vermögenswerte, wurde bei den Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025 in zwei Kategorien zum Finalisten ernannt. Die von Thomson Reuters verliehene Auszeichnung unterstreicht die Rolle des Unternehmens in einer sich rasch entwickelnden Branche, in der robuste Technologie eine zentrale Voraussetzung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist.

„Der Bereich der digitalen Vermögenswerte befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, und die Tatsache, dass wir zu den Finalisten eines von Thomson Reuters unterstützten Preises gehören, bestätigt unseren strategischen Fokus auf Sicherheit und Compliance auf institutionellem Niveau", sagte Sailor Zhong, Gründer und CEO von ChainUp. „Unsere Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen mit den notwendigen Tools auszustatten, mit denen sie sich in einem sich ständig wandelnden Umfeld zurechtfinden können – von der Überprüfung von Sanktionen bis hin zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. So können sie klar und integer agieren. Diese Anerkennung gebührt unserem Team und seinem Engagement für die Entwicklung der grundlegenden Technologie, die die nächste Wachstumsphase der Branche unterstützt."

Die ALB Pan-Asian Regulatory Awards werden von einer unabhängigen Jury aus führenden Vertretern der Rechtsbranche bewertet. Die Gewinner werden im Rahmen einer Zeremonie am 18. September 2025 in Singapur bekannt gegeben.

Informationen zu ChainUp

ChainUp, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Vermögenswerte, ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität dieses sich entwickelnden Ökosystems zu bewältigen. ChainUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen bedient einen vielfältigen Kundenkreis, von Web3-Unternehmen bis hin zu etablierten Finanzinstituten.

Das umfassende Lösungsangebot von ChainUp umfasst Krypto-Börsenlösungen, Liquidity-as-a-Service, Verwahrungsdienstleistungen, MPC Wallet-as-a-Service, KYT Krypto-Tracing-Analysetool, Asset-Tokenisierung, Krypto-Asset-Management und Web3-Infrastruktur wie Mining, Staking und Blockchain-APIs. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.chainup.com/.

