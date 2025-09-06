    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLucid Group AktievorwärtsNachrichten zu Lucid Group
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lucid schließt sich mit Oscar-Nominierten Timothée Chalamet und Regisseur James Mangold für eine aufregende neue Markengeschichte zusammen

    Newark, Calif. (ots/PRNewswire) - Die neue Lucid Gravity-Kampagne, die erste im
    Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit Chalamet als globalem
    Markenbotschafter, wird heute vorgestellt

    Lucid Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4500523-1&h=988902888&u=https%3
    A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4500523-1%26h%3D1764252639%
    26u%3Dhttps%253A%252F%252Furl.us.m.mimecastprotect.com%252Fs%252FYhp2CPNEN6IBVDK
    NhzBaEG%253Fdomain%253Dc212.net%26a%3DLucid%2BGroup&a=Lucid+Group) , Inc.
    (NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt,
    hat seine neueste kreative Kampagne " https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=450052
    3-1&h=3026218907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4
    500523-1%26h%3D2093939142%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%25
    3Fv%253DEtX8skGpu0Y%26a%3DDriven&a=Driven " mit einer adrenalingeladenen neuen
    Markengeschichte mit dem preisgekrönten Schauspieler Timothée Chalamet
    vorgestellt. Unter der Regie des renommierten Filmemachers James Mangold von
    Minted Content und unter Mitwirkung des Stunt-Teams von Mangolds Blockbuster
    2019 " Ford v Ferrari " zeigt die Geschichte die unvergleichlichen Fähigkeiten
    des vollelektrischen Lucid Gravity.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc!
    Long
    84,63€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,41€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 8,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die neue Kampagne für Lucid Gravity markiert den Beginn der mehrjährigen
    Partnerschaft der Marke mit Chalamet und ist in einem 30-Sekunden-, einem
    60-Sekunden- sowie einem erweiterten zweiminütigen Director's-Cut-Format zu
    sehen. Als erster weltweiter Botschafter für die Marke wird Chalamet in
    kommenden Kampagnen, kreativen Inhalten und mehr zu sehen sein.

    Die Geschichte der Marke folgt der Reise von Chalamet als "The Groom" und seiner
    neuen Braut, dargestellt von Larsen Thompson, die sich auf eine Mission begeben,
    um "die Welt zu sehen". Als ihr Motorrad auf einer staubigen Wüstenstraße eine
    Panne hat, schleicht sich das Duo in eine abgelegene Regierungseinrichtung,
    klaut ein geheimes Superauto und fährt dem Horizont entgegen. Die Kampagne
    positioniert Lucid Gravity nicht nur als Fahrzeug, sondern als eine wundersame
    Entdeckung - ein Auto mit einer so beispiellosen Kombination von Raum,
    Geschwindigkeit und Reichweite, dass die einzige Erklärung dafür ist, dass es
    nicht von dieser Welt ist.

    Der zweiminütige Director's Cut vereint die gemeinsame Vision von Mangold und
    Lucid, welche die Grenzen traditioneller Partnerschaften überschreiten, um ein
    visuelles Erlebnis zu schaffen, das sowohl inspiriert als auch Innovation
    zelebriert. Als Ergänzung zu den preisgekrönten Talenten vor und hinter der
    Kamera verbindet die Geschichte von Lucid ein Fahrzeug von unübertroffener
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Lucid Group - A41FLM - US5494982029

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lucid Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Lucid schließt sich mit Oscar-Nominierten Timothée Chalamet und Regisseur James Mangold für eine aufregende neue Markengeschichte zusammen Die neue Lucid Gravity-Kampagne, die erste im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit Chalamet als globalem Markenbotschafter, wird heute vorgestellt Lucid Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4500523-1&h=988902888&u=https%3 …