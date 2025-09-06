Lucid schließt sich mit Oscar-Nominierten Timothée Chalamet und Regisseur James Mangold für eine aufregende neue Markengeschichte zusammen
Newark, Calif. (ots/PRNewswire) - Die neue Lucid Gravity-Kampagne, die erste im
Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit Chalamet als globalem
Markenbotschafter, wird heute vorgestellt
(NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt,
Markengeschichte mit dem preisgekrönten Schauspieler Timothée Chalamet
vorgestellt. Unter der Regie des renommierten Filmemachers James Mangold von
Minted Content und unter Mitwirkung des Stunt-Teams von Mangolds Blockbuster
2019 " Ford v Ferrari " zeigt die Geschichte die unvergleichlichen Fähigkeiten
des vollelektrischen Lucid Gravity.
(NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt,
(NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt,
Die neue Kampagne für Lucid Gravity markiert den Beginn der mehrjährigen
Partnerschaft der Marke mit Chalamet und ist in einem 30-Sekunden-, einem
60-Sekunden- sowie einem erweiterten zweiminütigen Director's-Cut-Format zu
sehen. Als erster weltweiter Botschafter für die Marke wird Chalamet in
kommenden Kampagnen, kreativen Inhalten und mehr zu sehen sein.
Die Geschichte der Marke folgt der Reise von Chalamet als "The Groom" und seiner
neuen Braut, dargestellt von Larsen Thompson, die sich auf eine Mission begeben,
um "die Welt zu sehen". Als ihr Motorrad auf einer staubigen Wüstenstraße eine
Panne hat, schleicht sich das Duo in eine abgelegene Regierungseinrichtung,
klaut ein geheimes Superauto und fährt dem Horizont entgegen. Die Kampagne
positioniert Lucid Gravity nicht nur als Fahrzeug, sondern als eine wundersame
Entdeckung - ein Auto mit einer so beispiellosen Kombination von Raum,
Geschwindigkeit und Reichweite, dass die einzige Erklärung dafür ist, dass es
nicht von dieser Welt ist.
Der zweiminütige Director's Cut vereint die gemeinsame Vision von Mangold und
Lucid, welche die Grenzen traditioneller Partnerschaften überschreiten, um ein
visuelles Erlebnis zu schaffen, das sowohl inspiriert als auch Innovation
zelebriert. Als Ergänzung zu den preisgekrönten Talenten vor und hinter der
Kamera verbindet die Geschichte von Lucid ein Fahrzeug von unübertroffener
Richi0404 schrieb 29.05.25, 15:09
Vielleicht kommen ja Neuigkeiten am 05.06 bei der Hauptversammlung.mitdiskutieren »
TryVistor schrieb 29.05.25, 14:32
Ich sehe die Lage ähnlich.letztens habe ich einen Lucid Air auf die Autobahn in Deutschland gesehen, das Ding sieht schon luxuriös aus, besser als auf den Bildern/ in den Videos.mitdiskutieren »
Wegen der Imageverlust von Tesla und dem Lucid Gravity wird Lucid mehr Marktanteile gewinnen, deswegen habe ich auch heute wieder aufgestockt. Fraglich bleibt, ob die Software von Lucid mit der Konkurrenz mithalten kann, da ist angeblich Tesla deutlich weiter !?
Wegen der Imageverlust von Tesla und dem Lucid Gravity wird Lucid mehr Marktanteile gewinnen, deswegen habe ich auch heute wieder aufgestockt. Fraglich bleibt, ob die Software von Lucid mit der Konkurrenz mithalten kann, da ist angeblich Tesla deutlich weiter !?
