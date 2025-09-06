Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 36/25
Foto: Drägerwerk AG
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 36/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Rheinmetall
Performance KW 36/25: +6,19 %
DAX Top 1
Airbus
Performance KW 36/25: +5,11 %
DAX Top 2
adidas
Performance KW 36/25: +3,37 %
DAX Top 3
Commerzbank
Performance KW 36/25: +3,17 %
DAX Top 4
Zalando
Performance KW 36/25: +2,58 %
DAX Top 5
Sartorius Vz.
Performance KW 36/25: -3,70 %
DAX Flop 1
Porsche AG
Performance KW 36/25: -3,98 %
DAX Flop 2
Daimler Truck Holding
Performance KW 36/25: -4,33 %
DAX Flop 3
Vonovia
Performance KW 36/25: -6,51 %
DAX Flop 4
DAX Flop 5
HENSOLDT
Performance KW 36/25: +6,01 %
TecDAX Top 1
Qiagen
Performance KW 36/25: +2,26 %
TecDAX Top 2
Draegerwerk
Performance KW 36/25: +1,65 %
TecDAX Top 3
Deutsche Telekom
Performance KW 36/25: +0,93 %
TecDAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 36/25: +0,45 %
TecDAX Top 5
AIXTRON
Performance KW 36/25: -6,03 %
TecDAX Flop 1
SILTRONIC AG
Performance KW 36/25: -8,16 %
TecDAX Flop 2
Elmos Semiconductor
Performance KW 36/25: -8,32 %
TecDAX Flop 3
TecDAX Flop 4
SMA Solar Technology
Performance KW 36/25: -20,50 %
TecDAX Flop 5
Walmart
Performance KW 36/25: +4,49 %
Dow Jones Top 1
Unitedhealth Group
Performance KW 36/25: +4,40 %
Dow Jones Top 2
Apple
Performance KW 36/25: +3,00 %
Dow Jones Top 3
The Home Depot
Performance KW 36/25: +2,75 %
Dow Jones Top 4
Procter & Gamble
Performance KW 36/25: +2,49 %
Dow Jones Top 5
Microsoft
Performance KW 36/25: -2,91 %
Dow Jones Flop 1
Cisco Systems
Performance KW 36/25: -3,54 %
Dow Jones Flop 2
Chevron Corporation
Performance KW 36/25: -3,78 %
Dow Jones Flop 3
Nike (B)
Performance KW 36/25: -5,12 %
Dow Jones Flop 4
NVIDIA
Performance KW 36/25: -7,24 %
Dow Jones Flop 5
Alphabet
Performance KW 36/25: +11,05 %
US Tech 100 Top 1
Alphabet Registered (C)
Performance KW 36/25: +10,80 %
US Tech 100 Top 2
AppLovin Registered (A)
Performance KW 36/25: +8,84 %
US Tech 100 Top 3
Broadcom
Performance KW 36/25: +8,31 %
US Tech 100 Top 4
Micron Technology
Performance KW 36/25: +7,43 %
US Tech 100 Top 5
Diamondback Energy
Performance KW 36/25: -7,21 %
US Tech 100 Flop 1
NVIDIA
Performance KW 36/25: -7,24 %
US Tech 100 Flop 2
Marvell Technology
Performance KW 36/25: -7,43 %
US Tech 100 Flop 3
Advanced Micro Devices
Performance KW 36/25: -10,50 %
US Tech 100 Flop 4
Lululemon Athletica
Performance KW 36/25: -17,98 %
US Tech 100 Flop 5
Nokia
Performance KW 36/25: +7,47 %
E-Stoxx 50 Top 1
Rheinmetall
Performance KW 36/25: +6,19 %
E-Stoxx 50 Top 2
DANONE
Performance KW 36/25: +5,58 %
E-Stoxx 50 Top 3
Airbus
Performance KW 36/25: +5,11 %
E-Stoxx 50 Top 4
adidas
Performance KW 36/25: +3,37 %
E-Stoxx 50 Top 5
Adyen Parts Sociales
Performance KW 36/25: -4,15 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 36/25: -4,75 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Hermes International
Performance KW 36/25: -4,76 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Sanofi
Performance KW 36/25: -7,41 %
E-Stoxx 50 Flop 4
E-Stoxx 50 Flop 5
Roche Holding
Performance KW 36/25: +5,91 %
SMI Top 1
Logitech International
Performance KW 36/25: +3,29 %
SMI Top 2
Sonova Holding
Performance KW 36/25: +3,24 %
SMI Top 3
Givaudan
Performance KW 36/25: +2,75 %
SMI Top 4
Novartis
Performance KW 36/25: +2,72 %
SMI Top 5
Sika
Performance KW 36/25: -0,21 %
SMI Flop 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 36/25: -0,39 %
SMI Flop 2
Swiss Re
Performance KW 36/25: -0,73 %
SMI Flop 3
Partners Group Holding
Performance KW 36/25: -2,65 %
SMI Flop 4
Swiss Life Holding
Performance KW 36/25: -3,58 %
SMI Flop 5
Telekom Austria
Performance KW 36/25: +3,35 %
ATX Top 1
Erste Group Bank
Performance KW 36/25: +1,78 %
ATX Top 2
BAWAG Group
Performance KW 36/25: +1,53 %
ATX Top 3
Raiffeisen Bank International
Performance KW 36/25: +1,26 %
ATX Top 4
voestalpine
Performance KW 36/25: +0,35 %
ATX Top 5
Lenzing
Performance KW 36/25: -2,03 %
ATX Flop 1
Wienerberger
Performance KW 36/25: -4,59 %
ATX Flop 2
Immofinanz
Performance KW 36/25: -5,73 %
ATX Flop 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 36/25: -6,02 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 36/25: -10,75 %
ATX Flop 5
Hengan International Group
Performance KW 36/25: +22,02 %
Hang Seng Top 1
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 36/25: +19,89 %
Hang Seng Top 2
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 36/25: +15,47 %
Hang Seng Top 3
Alibaba Group Holding
Performance KW 36/25: +12,84 %
Hang Seng Top 4
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 36/25: +11,51 %
Hang Seng Top 5
Li Auto Registered (A)
Performance KW 36/25: -6,41 %
Hang Seng Flop 1
China Petroleum & Chemical (H)
Performance KW 36/25: -6,90 %
Hang Seng Flop 2
Li Ning Company
Performance KW 36/25: -8,65 %
Hang Seng Flop 3
BYD
Performance KW 36/25: -8,82 %
Hang Seng Flop 4
Orient Overseas (International)
Performance KW 36/25: -9,60 %
Hang Seng Flop 5
