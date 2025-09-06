Dr. John Mackey verstärkt Onco-Innovations' Expertenrat!
Dr. John Mackey, ein Pionier der Onkologie, verstärkt Onco-Innovations Ltd. mit seiner Expertise, um bahnbrechende Therapien gegen Krebs zu entwickeln.
Foto: adobe.stock.com
- Dr. John Mackey wurde in das Scientific and Clinical Advisory Board von Onco-Innovations Ltd. berufen, um die translationale Forschung und klinische Umsetzung zu unterstützen.
- Mackey ist emeritierter Professor für Onkologie an der University of Alberta und hat umfangreiche Erfahrung in klinischen Studien und der Entwicklung von Krebsmedikamenten.
- Er ist Mitbegründer von Pacylex Pharmaceuticals und CEO von illumiSonics, mit direkter Erfahrung in der Entwicklung neuartiger Therapien.
- Onco-Innovations Ltd. hat eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore und setzt auf innovative Nanopartikeltechnologie.
- Der globale Onkologie-Markt wird bis 2050 voraussichtlich auf 1,16 Billionen USD wachsen, mit einer prognostizierten Zunahme der Neuerkrankungen um 77 Prozent.
- Das Unternehmen zeigt vielversprechende Ergebnisse in präklinischen Studien, mit signifikanten Reduzierungen des Tumorwachstums und einer Verlängerung der Lebensdauer der Versuchstiere.
ISIN:CA68237C1059
