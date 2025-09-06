Experte sieht dauerhaften Aufschwung der Rüstungsindustrie
- Langfristiger Aufschwung der Rüstungsindustrie erwartet.
- Bis zu 200.000 neue Jobs durch höhere Ausgaben möglich.
- Rüstungsbranche zieht mehr Bewerber aus anderen Sektoren an.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber erwartet einen langanhaltenden Aufschwung der deutschen Rüstungsindustrie. Der Aufwärtstrend der Branche werde nachhaltig sein und absehbar auf viele Jahre weitergehen, sagte der Experte vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg der Deutschen Presse-Agentur.
Aufgrund der Ausnahme bei der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben seien die Finanzierungsmöglichkeiten sichergestellt, sagte der IAB-Forschungsbereichsleiter für Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Laut einer Studie unter Beteiligung des IAB könnten bis zu 200.000 Jobs entstehen, wenn Deutschland seine Verteidigungsausgaben schuldenfinanziert von 2 auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern würde.
Staat soll mit Mitteln Wettbewerb und Innovation schaffen
"Nun kommt es darauf an, ob nur Geld ausgegeben wird, oder auch eine industrielle Erneuerung gelingt", sagte Weber mit Blick auf die Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes. Mit den Mitteln müsse der Staat auch Wettbewerb und Innovation schaffen und eine Trendwende in der Industrie anstoßen.
Im Gegensatz zur restlichen Industrie in Deutschland sieht Weber die Rüstungsbranche seit rund zwei Jahren im Aufwind mit deutlich steigenden Beschäftigungszahlen. Auch die Zahl der Stellenausschreibungen steige, während sie in der übrigen Industrie deutlich rückläufig sei.
Deutlich mehr Bewerber bei Rüstungsfirmen
Beim Rüstungskonzern Rheinmetall etwa sind die Bewerberzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Gab es 2021 noch rund 59.000 Bewerbungen aus Deutschland, waren es 2024 bereits 175.000. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres seien 120.000 Bewerbungen aus Deutschland eingegangen.
Der Hersteller von Panzern und Flugabwehrsystemen hat demnach seit Jahresbeginn monatlich rund 500 Beschäftigte neu angestellt. Die meisten neuen Stellen seien mit knapp 2.000 im produktionsnahen Bereich sowie im IT-Sektor geschaffen worden. Gesucht würden derzeit vor allem Beschäftigte in den Bereichen Produktentwicklung und Produktion wie etwa Ingenieure oder Mechatroniker.
Veränderte Wahrnehmung der Verteidigungsindustrie
Auch der Augsburger Rüstungszulieferer Renk will die Zahl seiner Beschäftigten in den nächsten Jahren weiter steigern. Da sie die Effizienz der Produktion deutlich erhöht hätten, seien aber nicht so viele Beschäftigte gefordert, wie noch 2023 gedacht, teilte ein Sprecher mit.
Steigende Bewerberzahlen für seine Rüstungssparte verzeichnet auch der Mischkonzern Diehl. In den vergangenen Jahren seien in der Konzernsparte Defence kontinuierlich mehrere Hundert Menschen eingestellt worden, teilte eine Sprecherin mit, 2024 seien es mehr als 1.000 gewesen. Die Einstellungen sollen in dieser Größenordnung weitergehen, der Trend werde 2026 anhalten.
Das Unternehmen nimmt den Angaben nach einen Imagewandel der Rüstungsbranche bei Bewerbern und in großen Teilen der Gesellschaft wahr. Diehl produziert unter anderem das Luftabwehrsystems Iris-T, das auch in der Ukraine zum Einsatz kommt.
Strauchelnde Automobil- und Zuliefererindustrie bietet Potenzial
Potenzial für die Rüstungsindustrie sieht der Arbeitsmarktexperte Weber etwa bei den Beschäftigten der strauchelnden Automobil- und Zuliefererindustrie. Deren Fachkräfte seien attraktiv für Rüstungsunternehmen. "Durch Beratung, Vermittlung und gezielte Qualifizierung kann es gelingen, dass sie in einer für sie neuen Branche Fuß fassen."
Die Rüstungsindustrie sei aber zu klein, um den Abwärtstrend der Industrie in Deutschland im Alleingang aufzuhalten. Derzeit seien in der Rüstungsindustrie im engeren Sinne rund 17.000 Menschen in Deutschland beschäftigt. "Damit sind Unternehmen gemeint, die Waffen und Munition oder Kampffahrzeuge herstellen und nicht reine Zulieferer etwa für Reifen oder Firmen, die zum Beispiel Kommunikationssysteme produzieren, die zivil und militärisch genutzt werden können."/ses/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 20,63 auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +11,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,10 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,68 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,17 %/+34,73 % bedeutet.
Ich denke, dass man als langfristiger Investor und im daytrading mit Rheinmetall super aufgestellt ist. Volumen, Streuung, Phantasie, Potenz des Unternehmens, Kompetenz der Unternehmensführung - hier passt m.E. ALLES! Während meine langfristige Position ruht und wartet, geben die daytrading Depots im Kleinen trotzdem Gas ;)
Und ich denke, dass User in einer Plattform wie dieser hier, unabhängig von der Namensgebung wenig bis gar keinen Ausschlag geben. Sir hin oder her - solange jemand brandaktuelle Neuigkeiten postet, lese ich gern mit (auch bei negativen News!)
Ach so: wenn der Haushalt 2025 endgültig abgenickt wurde, geht es direkt weiter mit dem Haushalt 2026, so dass dann auch wieder etwas neue Kurs-Fantasie für die Zukunft entstehen dürfte
Richtig ulkig, was für die Push-Fraktion hier inzwischen alles als Kurstreiber herhalten soll.
Den allermeisten ist klar, dass es derzeit an den entsprechenden Aufträgen des Bundes an RHM fehlt, um den Kurs signifikant nach oben zu bringen.
Hierzu fehlt es der BRegierung -infolge der in diesem Jahr stattgefundenen BTWahl - u.a. auch an einem rechtsgültigem Bundeshaushalt 2025.
Einige haben bereits hierzu einige Infos abgegeben. Ergänzend hierzu aus meiner Sicht folgende Erklärungen zum Haushaltsrecht des Bundes:
Derzeitiger Stand zum Bundeshaushalt 2025:
Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 am 24. Juni 2025 beschlossen. Nach dem Anfang September beginnenden parlamentarischen Beratungsverfahren, an dem auch der Bundesrat beteiligt ist, soll der Haushalt Ende September 2025 endgültig vom Bundestag verabschiedet werden. Nach der Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat muss das Gesetz noch zur Unterzeichnung an den Bundespräsidenten geleitet und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet werden.
Bis dahin (möglicherweise bis Mitte Oktober 2025) gilt die sogenannte vorläufige Haushaltsführung nach den Vorschriften des Art. 111 GG.
Während dieser Phase kann die Bundesregierung ausschließlich weiterhin ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Bundesverwaltung (z.B. Personalausgaben) oder für gültige Leistungsgesetze des Bundes (z.B. Kindergeldgesetz, Wohngeldgesetz. Bafög, etc.) nachgehen, aber keine neuen Verpflichtungen (insbesondere auch nicht für neue nicht unbedingt erforderliche zusätzliche Investionen, z.B. für Bauten und für die Verteidigung) eingehen. Der Haushalt kann also nur begrenzt verwendet werden.
Voraussichtlich erst mit Verkündung des Haushaltsgesetz 2025 ab Mitte Oktober kann über sämtliche Haushaltsmittel aus dem Bundeshaushalt 2025 verfügt werden.
Bei dem Begriff der Haushaltsmittel, die im Haushaltsplan veranschlagt sind, muss zwischen Ausgaben (die noch in diesem Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam, also ausbezahlt werden) und Verpflichtungsermächtigungen unterschieden werden. Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die erst in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen.
Sollten wider Erwarten in 2025 begonnene Beschaffungen erst im Folgejahr 2026 zum Abschluss gebracht werden, könnten die entsprechenden Ausgaben des Haushalts 2025 als sogenannte Ausgabereste nach 2026 übertragen werden. Diese Beträge stünden dann zusätzlich zu den Haushaltsmitteln aus dem Haushalt 2026 zur Auszahlung zur Verfügung.
Zum Sondervermögen für die Bundeswehr
Das Sondervermögen wurde noch vom „alten Bundestag“ beschlossenen. Das Sondervermögen ist nicht Bestandteil des Bundeshaushalts 2025 ff. und steht m.E. der Bundesregierung sofort für entsprechende Investionen für die Bundeswehr zur Verfügung.
Warum daraus noch nicht signifikante Aufträge, wie von vielen erhofft, u.a. an RHM vergeben wurden, erklärt sich mir nur so, dass
a) noch nicht final mit den Natopartnern entschieden wurde was und wieviel beschafft werden soll und
b) konkrete Beschaffungsmaßnahmen längere Zeit als von uns vielen erhofft in Anspruch nehmen.
Derzeitiger Stand zum Haushalt 2026
Der Entwurf des Bundeshaushaltes 2026 geht nun in das parlamentarische Verfahren. Im Deutschen Bundestag wird dann der Gesetzentwurf beraten. Voraussichtlich Ende November wird der Bundestag über den Haushalt 2026 abstimmen, im Dezember muss noch der Bundesrat sein Votum abgeben.
Anschließend wird das Gesetz zum Haushalt an den Bundespräsidenten zur Unterzeichnung übermittelt. Es würde dann zum 01.01.2026 in Kraft treten.
Mein Fazit:
Soweit die Haushaltsmittel der Haushalte 2025 (ab Mitte Oktober 2025) und 2026 (Anfang 2026) rechtsgültig zur Verfügung stehen, und die Beschaffungsmaßnahmen durch das Beschaffungsamt, auch zu Lasten des Sondervermögens für die Bundeswehrdurchgeführt werden, dürfte der Kurs von Rheinmetall signifikant nach oben gehen. Die Frage ist für mich nicht ob, sondern nur noch wann das der Fall sein wird! Üben wir uns in ein wenig Geduld.