    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    INDEX-MONITOR

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Robinhood steigt in den S&P 500 auf.
    • Applovin und Emcor Group ebenfalls neu im Index.
    • Aktienkurs von Robinhood steigt um 6,7 Prozent.
    INDEX-MONITOR - Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Broker Robinhood steigt demnächst in den S&P 500 auf. Zudem werden ab dem 22. September Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen, teilte der Index-Anbieter S&P Global in der Nacht zum Samstag mit. Aus dem Index herausgenommen werden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy.

    Der hierzulande bekannteste Neuling in dem marktbreiten Index dürfte Robinhood sein. Der Online-Broker profitierte mit seiner intuitiven App stark vom Anlageboom während der Corona-Pandemie, als viele Menschen die Börse für sich entdeckten. Der Konzern verwaltet Kundenvermögen in Milliardenhöhe, von Aktien, ETFs und Optionen bis hin zu Kryptowährungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.967,52€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.050,00€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach der Bekanntgabe der Aufnahme in den S&P 500 legte der Aktienkurs von Robinhood im nachbörslichen Handel um 6,7 Prozent auf 108 US-Dollar zu. Im Hauptgeschäft würden die Papiere ihr Jahresplus damit auf 190 Prozent ausbauen und sich wieder dem Rekordhoch von knapp 118 Dollar aus dem August nähern./mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 533,4 auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Robinhood Markets Registered (A) Aktie um +0,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Robinhood Markets Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 66,88 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu S&P 500 - CG3AA5 - US78378X1072

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über S&P 500. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    INDEX-MONITOR Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf Der Online-Broker Robinhood steigt demnächst in den S&P 500 auf. Zudem werden ab dem 22. September Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten …