Kanzleramtschef verteidigt 'Nein' zu höheren Steuern für Reiche

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtsminister Thorsten Frei hat vor Forderungen nach einer höheren Reichensteuer gewarnt, weil dies vor allem mittelständische Unternehmen belasten würde. "Die Debatte über eine höhere Einkommensteuer am oberen Ende ist eine verkürzte Debatte. Sie vermittelt den Eindruck, als ginge es da nur um reiche Privatpersonen", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Online).

Es gehe aber vor allen Dingen um Mittelstandsfirmen. "Etwa drei Viertel aller deutschen Unternehmen zahlen als Personengesellschaften Einkommensteuer. Wenn wir etwas nicht brauchen, dann ist es, wirtschaftliche Tätigkeit stärker zu besteuern", sagte er.