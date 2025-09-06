    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanzleramtschef verteidigt 'Nein' zu höheren Steuern für Reiche

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnung vor höherer Reichensteuer für Mittelstand
    • Debatte über Einkommensteuer ist verkürzt und irreführend
    • Einigung über Steuerlastverteilung zwischen Parteien nötig

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtsminister Thorsten Frei hat vor Forderungen nach einer höheren Reichensteuer gewarnt, weil dies vor allem mittelständische Unternehmen belasten würde. "Die Debatte über eine höhere Einkommensteuer am oberen Ende ist eine verkürzte Debatte. Sie vermittelt den Eindruck, als ginge es da nur um reiche Privatpersonen", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Online).

    Es gehe aber vor allen Dingen um Mittelstandsfirmen. "Etwa drei Viertel aller deutschen Unternehmen zahlen als Personengesellschaften Einkommensteuer. Wenn wir etwas nicht brauchen, dann ist es, wirtschaftliche Tätigkeit stärker zu besteuern", sagte er.

    Steuererhöhungen werden vor allem von der SPD gefordert. Aber auch der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, hatte gesagt: "Die Reichensteuer könnte ein wenig angehoben, der Mittelstandsbauch im Tarif, der Normalverdiener besonders stark belastet, dafür abgeschmolzen werden."

    Frei sagte zugleich: "Wir sind uns mit der SPD einig, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwächere. Das ist aber bereits der Fall." Es sei auch die Aufgabe des Finanzministers - SPD-Chef Lars Klingbeil -, Vorschläge für einen rechtskonformen Haushalt zu unterbreiten. "Bei schwierigen Fragen, die den Menschen etwas abverlangen, müssen wir zu gemeinsamen Ergebnissen kommen."/and/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kanzleramtschef verteidigt 'Nein' zu höheren Steuern für Reiche Kanzleramtsminister Thorsten Frei hat vor Forderungen nach einer höheren Reichensteuer gewarnt, weil dies vor allem mittelständische Unternehmen belasten würde. "Die Debatte über eine höhere Einkommensteuer am oberen Ende ist eine verkürzte Debatte. …