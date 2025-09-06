Wirtschaft
Mercedes-Chef Källenius fordert Abkehr vom EU-Verbrennerverbot
"Wir brauchen mehr Flexibilität. Hybride und effiziente Hightech-Verbrenner sollten Teil des Wegs bleiben, sonst riskieren wir Akzeptanz und Arbeitsplätze", sagte Källenius der "Welt am Sonntag" und "Business Insider". Das EU-Ziel besagt, dass ab 2035 nur noch Fahrzeuge ohne CO2-Ausstoß - also Elektroautos - zugelassen werden dürfen.
Mit Blick auf die Wertschöpfungskette von E-Autos sieht Källenius Handlungsbedarf in der Politik: "Von der Mine über Raffinerien bis zur Batteriezelle gibt es viele Stufen. Die Minen liegen weltweit verteilt, doch bei der Raffinierung ist China praktisch Monopolist." In Europa passiere bislang nichts, um eine eigene Wertschöpfungskette zu errichten. "In weniger als einem Jahrzehnt sind wir daher zwangsläufig stark abhängig - und brauchen umso mehr eine strategische Partnerschaft mit China", sagte Källenius. Gas könne man auch an anderen Orten kaufen, weiterverarbeitete Rohstoffe, die für die Batteriefertigung notwendig seien, kaum.
Positiv äußerte sich Källenius über die Bundesregierung. "Wenn man die Geschwindigkeit in der Wirtschaftspolitik beibehält, bin ich weiter hoffnungsvoll", sagte er. Angesprochen auf die Debatte über eine Reform des deutschen Sozialstaats sagte Källenius: "Wir brauchen Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Stärke. So generiert man das Geld für alle anderen politischen Ziele. Nicht umgekehrt." Die Politik müsse entscheiden, wo sie die Prioritäten setze. In der Lage, in der sich Deutschland befinde, könne die Antwort nur sein: "Wir müssen zurück zum Wachstum", so Källenius.
Seit 2019 ist Ola Källenius Vorstandsvorsitzender von Mercedes. Der schwedische Manager trat 1993 in den Daimler-Konzern ein und übernahm dort über die Jahre verschiedene Führungsrollen - unter anderem bei McLaren, der Performance- und Sportwagen-Marke AMG und im Pkw-Vertrieb.
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Laut Bernecker TV auf YouTube haben die deutschen Autobauer das Potenzial sich zu verdoppeln 👍
Jetzt stellt Mercedes endlich gute und vor allem wettbewerbsfähige E-Autos her, die aufgrund ihrer Qualität schon heftig nachgefragt werden, und jetzt träumen die Ewig-Gestrigen vom Aus für das Verbrennerverbot. Damit die Autobauer künftig doppelt entwickeln müssen? Damit die Chinesen ihren Vorsprung bei der Zukunftstechnologie weiter ausbauen können? Die Rolle rückwärts könnten wir uns nicht einmal leisten, wenn es nicht auch noch um Klimaschutz ginge. Aber freiwillig auf die wesentlich bessere Technologie (leise, effizient, dynamisch usw.) zu verzichten, das kann nur der fossilen Lobby diesen. Damit auch künftig die Unrechts-Staaten (Saudi-Arabien, Russland, VAE, USA, usw.) weiter Geld mit der Klimazerstörung verdienen können.