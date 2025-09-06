    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wochenrückblick 36/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Broadcom, Almonty, AeroVironment, Viper Energy. Und auch meine Neuerwerbungen Rocket Lab und Amphenol spielen jetzt eine gewichtige Rolle...

    Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.

    Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung...

    - Hier den Artikel weiterlesen


    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    Wochenrückblick 36/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Broadcom, Almonty, AeroVironment, Viper Energy. Und auch meine Neuerwerbungen Rocket Lab und Amphenol spielen jetzt eine gewichtige Rolle... Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …