Kommt es bei Silber zur Neubewertung? Silberpreis könnte gewaltig explodieren

Silber und in erster Linie Gold legten nach den Arbeitsmarktbericht deutlich zu. Die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Fed am 17. September verbesserten sich vor dem Hintergrund der sehr schwachen US-Jobdaten erheblich. Und bei einer Zinssenkung in 2025 muss es nicht bleiben. Zwei Zinssenkungen in 2025 dürften nun quasi ausgemachte Sache sein. Der schwache Arbeitsmarktbericht erhöhte aber auch gleichzeitig die Chance auf drei Zinssenkungen in 2025.

Der mit großer Spannung und Anspannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für August wirbelte am Freitag mächtig Staub auf. Während die Nervosität an den Aktienmärkten ob der Konjunktursorgen kräftig zunahm und Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 ins Straucheln kamen, jubelten die Edelmetalle. Dass die Aktienmärkte längst nicht so stabil sind, wie sie zuletzt vermeintlich wirkten, war bereits ein ums andere Mal Thema in zurückliegenden Kommentaren . Im September könnte es zu einer Zäsur bei Aktien kommen. Im Übrigen reagierten nicht nur die Aktienindizes äußerst verschnupft auf den Bericht. Auch die Ölpreise kamen zurück. Vor allem für Brent Öl wird es nun eng, zeichnet sich doch eine weitreichende Weichenstellung für den Ölpreis ab

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Gold-Silber-Ratio weist weiterhin enormes Nachholpotenzial für Silber aus

Wie so oft an dieser Stelle der Blick auf die Gold-Silber-Ratio. Gold beendete die Handelswoche bei 3.586 US-Dollar liegend, Silber bei 41 US-Dollar. Die Ratio beträgt entsprechend knapp 87,5. Insofern gab es im Vergleich zur letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle nur leichte Veränderungen. Vor einer Woche lag die Ratio knapp unter 87. Dass die Ratio im Wochenvergleich leicht anzog, sollte nicht überbewertet werden und ist noch kein Indiz dafür, dass das Momentum wieder in Richtung Gold kippt. Anleger und Investoren neigen dazu, in einer ersten Reaktion auf negative Ereignisse in Gold zu flüchten. Und der „Schock“ über den Arbeitsmarktbericht bot einen entsprechenden Anlass. Da Silber aber in den letzten Monaten verstärkt als Alternative zu Gold wahrgenommen wurde, wenn es darum ging, sichere Häfen anzusteuern, sollte es nicht überraschen, wenn Silber über kurz oder lang nachzieht. Als langfristig relevanter Wert für die Ratio gilt im Übrigen 60. Mit anderen Worten: Einen unveränderten Goldpreis vorausgesetzt könnte Silber bis an die 60 US-Dollar heranlaufen, ohne, dass die Ratio den Rahmen sprengt. Bis dahin ist es allerdings noch ein sehr langer Wert.

Kommt es bei Silber zur Neubewertung?

Die in den letzten Wochen an dieser Stelle thematisierten Bewegungsziele für Silber sind weiterhin aktiv. Der Silberpreis ist im Plan, um die 43 US-Dollar - theoretisches Bewegungsziel aus der bullischen Auflösung des ansteigenden Dreiecks resultierend - und die 50 US-Dollar anzusteuern. Angesichts dessen, was sich in den USA aktuell jedoch zusammenbraut und sich nicht zuletzt in den taumelnden Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen widerspiegelt, kann es für Silber auch deutlich über die 50 US-Dollar hinausgehen. Preisziele oberhalb von 50 US-Dollar sind längst kein Tabu mehr.

Zusammengefasst - Silberpreis könnte gewaltig explodieren

Silber befindet sich in einer Phase des Defizits. Gleichzeitig rückt Silber als Alternative zu Gold immer stärker in den Fokus. Taumelnde Anleiherenditen und ein schwacher US-Dollar ergänzen die exzellenten fundamentalen Rahmenbedingungen. Die technische Seite sieht ebenfalls exzellent aus. Der Ausbruch aus dem ansteigenden Dreieck zeigt noch immer Wirkung. Der Vorstoß über die 40 US-Dollar manifestiert sich zusehends. Das damit einhergehende Kaufsignal sollte dem Edelmetall weiteren Schwung bringen. Als nächste Ziele warten die 43 US-Dollar und die 50 US-Dollar. Silber ist zudem bekanntlich von einer gewissen Marktenge geprägt. Das provoziert dynamische Bewegungen. Kurzum. Ein explosives Gemisch wird hier gerade angerührt.

Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 35 US-Dollar zu verorten.

Die explodierenden Gold- und Silberpreise heizen den Produzentenaktien mächtig ein. Besonders Silberproduzenten weisen aktuell starkes Momentum auf. Auch das spricht für eine Fortsetzung der Silberpreisrallye. Hecla Mining, Pan American Silver & Co. stellen somit eine interessante Alternative zu ihren „Gold-Pendants“ Barrick, Newmont oder Agnico Eagle Mines dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.