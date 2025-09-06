Tineco FLOOR ONE S9 Scientist gewinnt Gold bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025

Der FLOOR ONE S9 Scientist steht für eine neue Generation smarter Bodenreiniger, die auf die alltäglichen Herausforderungen moderner Haushalte zugeschnitten sind. Mit einem ultradünnen Gehäuse von nur 11 cm gelangt das Gerät problemlos unter Möbel und in enge Zwischenräume. Die innovative StreakFree-Technologie sorgt dafür, dass Böden streifenfrei und in kürzester Zeit trocken hinterlassen werden – ganz ohne Wasserreste, wie sie bei herkömmlichen Geräten oft entstehen. Für hartnäckige Verschmutzungen kommt die HydroBurst-Technologie zum Einsatz, die mit einem präzisen Hochdruck-Wasserstrahl selbst eingetrockneten Schmutz zuverlässig löst.

BERLIN, 6. September 2025 /PRNewswire/ -- Tineco gibt bekannt, dass das neueste Flaggschiff des Unternehmens, der FLOOR ONE S9 Scientist , mit dem All-Scenario Cleaning Innovation Gold Award bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 ausgezeichnet wurde. Die Verleihung fand zu Beginn der IFA 2025 in Berlin statt und unterstreicht Tinecos Anspruch, die Grenzen intelligenter Reinigungstechnologien kontinuierlich neu zu definieren.

Neben der Reinigungsleistung überzeugt der FLOOR ONE S9 Scientist auch durch Komfort und Effizienz. Das fortschrittliche FlashDry-Selbstreinigungssystem kombiniert heißes Wasser mit einer 85°C-Schnelltrocknung, um das Gerät hygienisch sauber zu halten und jederzeit einsatzbereit zu machen. Mit einer Betriebsdauer von bis zu 75 Minuten lässt sich die gesamte Wohnung in einem Durchgang reinigen. Zudem sorgt die dreiseitige Kantenreinigung für präzise Ergebnisse entlang von Wänden und Fußleisten.

Mit der Verbindung aus elegantem Design und leistungsstarken, anwenderorientierten Funktionen verkörpert der FLOOR ONE S9 Scientist Tinecos Ziel, hochwertige Geräte zu entwickeln, die den Alltag erleichtern. Die Auszeichnung mit dem Gold Award bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 bestätigt die Rolle von Tineco als führender Innovator im Bereich moderner Reinigungstechnologie.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

