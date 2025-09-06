Neudefinition der Smart-Home-Standards

Die Zertifizierungen würdigen die bahnbrechenden Leistungen von Midea in den Bereichen Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, gesundes Kochen und Komfort und setzen neue Maßstäbe für Innovationen im Bereich Smart Home.

BERLIN, 6. September 2025 /PRNewswire/ -- Midea, ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Haus und Lifestyle, verkündete auf der IFA 2025 mit Stolz einen großen Erfolg: den Erhalt von vier renommierten VDE-Zertifizierungen von einer der angesehensten unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsorganisationen Europas. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Midea, Verbrauchern mit Geräten, die auf Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und ein gesünderes Leben ausgelegt sind, bei „Master Your Home" zu unterstützen.

Energieeffizienz: Zertifizierte Leistung der Klasse A, reduzierter Verbrauch

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind zentrale Bestandteile der Strategie und der sozialen Verantwortung von Midea. Durch die Entwicklung hochreflektierender Beschichtungen, eines Graphen-Heizelements und eines KI-Algorithmus zur Temperaturregelung steigert Midea die Effizienz um 25 % und senkt den Energieverbrauch großer Öfen um 50 %, wodurch die neuen Energieeffizienzstandards der Klasse A vollständig erfüllt werden.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Zehn Jahre Lebensdauer des Magnetrons

Das Magnetron, das Herzstück eines Mikrowellenofens, ist entscheidend für dessen Langlebigkeit. Die TU1-Anoden von Midea mit einem Kupferanteil von über 99,9 % und einem Sauerstoffgehalt unter 5,4 × 10-5 Pa verbessern die Leitfähigkeit und die Heizstabilität. In Kombination mit der bahnbrechenden Mehrkanal-Methankarbonisierung, die die Effizienz steigert und den Kathodenverschleiß reduziert, verdoppeln diese Innovationen die Lebensdauer des Magnetrons auf branchenführende zehn Jahre und gewährleisten eine zuverlässige, sichere und dauerhafte Leistung im täglichen Gebrauch.

Gesundes Kochen: Algorithmus für fettarmes Kochen

Gesundes Kochen ist ein zeitloses Thema für die Menschheit. Midea hat festgestellt, dass durch schnelles Garen bei hohen Temperaturen das Fett im Fleisch abgebaut wird, und hat ein Graphen-Heizelement entwickelt, das in nur 0,2 Sekunden eine Temperatur von 1300 °C erreichen kann. Auf dieser Grundlage kombiniert der einzigartige Kochmodus von Midea Graphenheizung mit Hochtemperaturdampf in präzisen Stufen, wodurch der Fettgehalt um 60 % reduziert wird und gleichzeitig ein effizientes, gesundes und hochwertiges Kochergebnis gewährleistet wird.