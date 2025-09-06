    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Roborock Rocking Life, Inside and Out auf der IFA 2025 mit der Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo (FOTO)

    Berlin (ots) - Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit
    einer konsequent nutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet. Immer mit
    dem Fokus, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr
    Me Time und Mehr Family Time zu ermöglichen.

    Auf der IFA 2025 kündigt Roborock die Erweiterung seines Produktportfolios um
    drei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1
    führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.

    Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der
    Roborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe,
    die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.

    Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnisse
    bekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug auf
    Verkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark,
    Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USA
    ist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. ( Quelle
    (https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) ) Im 1. Halbjahr 2025
    stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % im Jahresvergleich und erreichte 7,9
    Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghai gemeldet.

    Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeo

    Die RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diese
    bahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zu
    definieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im Bereich
    KI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung
    bei Saugrobotern bringt Roborock seine bewährte Expertise erstmals nach draußen
    - mit maßgeschneiderten Lösungen für Rasenflächen jeder Größe und
    Beschaffenheit. Die neue Serie umfasst drei Modelle - RockMow Z1, RockMow S1 und
    RockNeo Q1. Der Eintritt von Roborock in die Outdoor-Kategorie bringt bedeutende
    Innovationen für Verbraucher.

