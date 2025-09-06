Berlin (ots/PRNewswire) - Auf der IFA 2025 präsentiert Midea seine neueste

bahnbrechende Innovation für die Küche: die Graphen-Heiztechnologie. Diese

innovative Entwicklung, die auf der IFA-Messe in der Haupthalle 5.1 vorgestellt

wurde, unterstreicht die Vorreiterrolle von Midea bei der Anwendung von Graphen

und ermöglicht schnellere, energieeffizientere und präzisere Kochergebnisse in

allen Bereichen der Produktpalette.



Kochen der nächsten Generation mit Graphen-Heizrohr





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Der Name KUKA steht weltweit für Automationslösungen und intelligente Roboter KUKA Aktie 0 Aufrufe heute Boersenbaby 25.11.24, 16:04

Graphen, das häufig als "Supermaterial" bezeichnet wird, bietet eineaußergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit undhervorragende Haltbarkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizrohren übertragendie mit Graphen verstärkten Rohre von Midea Wärme schneller, halten höherenTemperaturen stand und verkürzen die Vorheizzeiten erheblich, wodurch dastägliche Kochen zu einem schnelleren, effizienteren und zuverlässigeren Vorgangwird.Schnell, energieeffizient und präziseDie Graphen-Technologie von Midea ermöglicht das Frittieren ohne Vorheizen undein schnelleres Aufheizen des Ofens. Interne Labortests ergaben eine erheblicheZeitersparnis bei gleichbleibend hoher Qualität der Ergebnisse. DieGraphen-Heizrohre von Midea erreichten in nur 0,2 Sekunden sofort 1300 °C, waseinen Durchbruch darstellt, der das Vorheizen beim Luftfrittieren und Garen imOfen überflüssig macht.Aufbauend auf dieser schnellen Reaktion ermöglicht die Graphen-Technologie einebemerkenswerte Zeitersparnis bei einer Vielzahl von Gerichten:- Selbstgebackenes Brot: 25 Minuten vs. 49 Minuten - 49 % schneller- Rinderhackbraten: 70 Minuten vs. 110 Minuten - 36 % schneller- Biskuitkuchen: 33 Minuten vs. 40 Minuten - 18 % schnellerDurch das nahezu sofortige Erreichen der Zieltemperaturen reduziert Graphen dieGesamtgarzeiten und den Energieverbrauch, ohne den Geschmack oder die Textur zubeeinträchtigen.Ferninfrarot-Garen für hervorragende ErgebnisseGraphen-Röhren geben starke Nahinfrarot-Strahlung ab, die fast doppelt soeffektiv ist wie die von Quarz- oder Metallröhren. Diese fortschrittlicheHeizung sorgt für eine schnelle, appetitliche Bräunung, während die Feuchtigkeiterhalten bleibt, und liefert zarte Innenseiten und professionelle Ergebnisse beiFleisch, Brot und delikaten Backwaren zu Hause.Verbesserte Sichtbarkeit und kulinarische LeichtigkeitHeizrohre aus Graphen leuchten heller als herkömmliche Elemente. In Kombinationmit Halogenbeleuchtung ermöglichen sie eine klare Sicht auf die Speisen, ohnedass die Ofentür geöffnet werden muss, und bieten den Benutzern somit Sicherheitund Kontrolle während des gesamten Garvorgangs.Kulinarische Kreativität leicht gemachtMit schneller Aufheizung und präziser Temperaturregelung unterstützen die mitGraphen verbesserten Backöfen von Midea eine Vielzahl von voreingestelltenProgrammen für Alltagsgerichte und Gourmetgerichte. Von Cannelés und Madeleinesbis hin zu Brathähnchen mit Foie Gras oder St. Louis-Style Spare Ribs könnenselbst unerfahrene Köche gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualitäterzielen.Nachhaltige InnovationDie langlebige und energieeffiziente Graphen-Heiztechnologie spiegelt dasEngagement von Midea für Nachhaltigkeit und Innovation wider und bietetzuverlässige Leistung bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.Erleben Sie die mit Graphen verbesserten Backöfen von Midea hautnah auf der IFA2025 in der Haupthalle 5.1 und entdecken Sie, wie das Unternehmen mitinnovativen, produktübergreifenden Lösungen das Kochen zu Hause neu definiert.Weitere Informationen zu den Innovationen von Midea finden Sie auf derhttps://www.midea.com/ offiziellen Midea-Website (https://www.midea.com/) .Informationen zu MIDEADie Midea Group wurde 1968 gegründet und ist ein weltweit führendesTechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durchInnovation verschrieben hat. Midea ist auf die Bereiche Smart Home,Industrietechnologien, Robotik und Automatisierung, Gesundheitswesen und Medizinsowie intelligente Logistik spezialisiert und bietet Lösungen, die das Lebenkomfortabler gestalten. Mit 48 Produktionsstätten, über 200Tochtergesellschaften und 60 Niederlassungen im Ausland erreicht dasMarkenportfolio von Midea - darunter Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eurekaund KUKA - Millionen von Familien weltweit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764385/Schematic_diagram_graphene_heating_tube_independently_developed_Midea_fully_applied.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/midea-prasentiert-auf-der-ifa-2025-die-graphen-heiztechnologie-schnell-effizient-und-prazises-kochen-neu-definiert-302548110.htmlPressekontakt:Tao Khoo,tao.khoo@fstln.ioWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119901/6112198OTS: Midea Group