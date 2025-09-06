Midea präsentiert auf der IFA 2025 die Graphen-Heiztechnologie
Schnell, effizient und präzises Kochen neu definiert
Berlin (ots/PRNewswire) - Auf der IFA 2025 präsentiert Midea seine neueste
bahnbrechende Innovation für die Küche: die Graphen-Heiztechnologie. Diese
innovative Entwicklung, die auf der IFA-Messe in der Haupthalle 5.1 vorgestellt
wurde, unterstreicht die Vorreiterrolle von Midea bei der Anwendung von Graphen
und ermöglicht schnellere, energieeffizientere und präzisere Kochergebnisse in
allen Bereichen der Produktpalette.
Kochen der nächsten Generation mit Graphen-Heizrohr
Kochen der nächsten Generation mit Graphen-Heizrohr
Graphen, das häufig als "Supermaterial" bezeichnet wird, bietet eine
außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und
hervorragende Haltbarkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizrohren übertragen
die mit Graphen verstärkten Rohre von Midea Wärme schneller, halten höheren
Temperaturen stand und verkürzen die Vorheizzeiten erheblich, wodurch das
tägliche Kochen zu einem schnelleren, effizienteren und zuverlässigeren Vorgang
wird.
Schnell, energieeffizient und präzise
Die Graphen-Technologie von Midea ermöglicht das Frittieren ohne Vorheizen und
ein schnelleres Aufheizen des Ofens. Interne Labortests ergaben eine erhebliche
Zeitersparnis bei gleichbleibend hoher Qualität der Ergebnisse. Die
Graphen-Heizrohre von Midea erreichten in nur 0,2 Sekunden sofort 1300 °C, was
einen Durchbruch darstellt, der das Vorheizen beim Luftfrittieren und Garen im
Ofen überflüssig macht.
Aufbauend auf dieser schnellen Reaktion ermöglicht die Graphen-Technologie eine
bemerkenswerte Zeitersparnis bei einer Vielzahl von Gerichten:
- Selbstgebackenes Brot: 25 Minuten vs. 49 Minuten - 49 % schneller
- Rinderhackbraten: 70 Minuten vs. 110 Minuten - 36 % schneller
- Biskuitkuchen: 33 Minuten vs. 40 Minuten - 18 % schneller
Durch das nahezu sofortige Erreichen der Zieltemperaturen reduziert Graphen die
Gesamtgarzeiten und den Energieverbrauch, ohne den Geschmack oder die Textur zu
beeinträchtigen.
Ferninfrarot-Garen für hervorragende Ergebnisse
Graphen-Röhren geben starke Nahinfrarot-Strahlung ab, die fast doppelt so
effektiv ist wie die von Quarz- oder Metallröhren. Diese fortschrittliche
Heizung sorgt für eine schnelle, appetitliche Bräunung, während die Feuchtigkeit
erhalten bleibt, und liefert zarte Innenseiten und professionelle Ergebnisse bei
Fleisch, Brot und delikaten Backwaren zu Hause.
Verbesserte Sichtbarkeit und kulinarische Leichtigkeit
Heizrohre aus Graphen leuchten heller als herkömmliche Elemente. In Kombination
mit Halogenbeleuchtung ermöglichen sie eine klare Sicht auf die Speisen, ohne
dass die Ofentür geöffnet werden muss, und bieten den Benutzern somit Sicherheit
und Kontrolle während des gesamten Garvorgangs.
Kulinarische Kreativität leicht gemacht
Mit schneller Aufheizung und präziser Temperaturregelung unterstützen die mit
Graphen verbesserten Backöfen von Midea eine Vielzahl von voreingestellten
Programmen für Alltagsgerichte und Gourmetgerichte. Von Cannelés und Madeleines
bis hin zu Brathähnchen mit Foie Gras oder St. Louis-Style Spare Ribs können
selbst unerfahrene Köche gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität
erzielen.
Nachhaltige Innovation
Die langlebige und energieeffiziente Graphen-Heiztechnologie spiegelt das
Engagement von Midea für Nachhaltigkeit und Innovation wider und bietet
zuverlässige Leistung bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.
Erleben Sie die mit Graphen verbesserten Backöfen von Midea hautnah auf der IFA
2025 in der Haupthalle 5.1 und entdecken Sie, wie das Unternehmen mit
innovativen, produktübergreifenden Lösungen das Kochen zu Hause neu definiert.
Weitere Informationen zu den Innovationen von Midea finden Sie auf der
https://www.midea.com/ offiziellen Midea-Website (https://www.midea.com/) .
Informationen zu MIDEA
Die Midea Group wurde 1968 gegründet und ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch
Innovation verschrieben hat. Midea ist auf die Bereiche Smart Home,
Industrietechnologien, Robotik und Automatisierung, Gesundheitswesen und Medizin
sowie intelligente Logistik spezialisiert und bietet Lösungen, die das Leben
komfortabler gestalten. Mit 48 Produktionsstätten, über 200
Tochtergesellschaften und 60 Niederlassungen im Ausland erreicht das
Markenportfolio von Midea - darunter Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka
und KUKA - Millionen von Familien weltweit.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764385/Schematic_diagram_graphene_heati
ng_tube_independently_developed_Midea_fully_applied.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/midea-pr
asentiert-auf-der-ifa-2025-die-graphen-heiztechnologie-schnell-effizient-und-pra
zises-kochen-neu-definiert-302548110.html
Pressekontakt:
Tao Khoo,
tao.khoo@fstln.io
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119901/6112198
OTS: Midea Group
