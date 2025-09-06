    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMidea Group (H) AktievorwärtsNachrichten zu Midea Group (H)

    Midea präsentiert auf der IFA 2025 die Graphen-Heiztechnologie

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schnell, effizient und präzises Kochen neu definiert

    Berlin (ots/PRNewswire) - Auf der IFA 2025 präsentiert Midea seine neueste
    bahnbrechende Innovation für die Küche: die Graphen-Heiztechnologie. Diese
    innovative Entwicklung, die auf der IFA-Messe in der Haupthalle 5.1 vorgestellt
    wurde, unterstreicht die Vorreiterrolle von Midea bei der Anwendung von Graphen
    und ermöglicht schnellere, energieeffizientere und präzisere Kochergebnisse in
    allen Bereichen der Produktpalette.

    Kochen der nächsten Generation mit Graphen-Heizrohr

    Graphen, das häufig als "Supermaterial" bezeichnet wird, bietet eine
    außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und
    hervorragende Haltbarkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizrohren übertragen
    die mit Graphen verstärkten Rohre von Midea Wärme schneller, halten höheren
    Temperaturen stand und verkürzen die Vorheizzeiten erheblich, wodurch das
    tägliche Kochen zu einem schnelleren, effizienteren und zuverlässigeren Vorgang
    wird.

    Schnell, energieeffizient und präzise

    Die Graphen-Technologie von Midea ermöglicht das Frittieren ohne Vorheizen und
    ein schnelleres Aufheizen des Ofens. Interne Labortests ergaben eine erhebliche
    Zeitersparnis bei gleichbleibend hoher Qualität der Ergebnisse. Die
    Graphen-Heizrohre von Midea erreichten in nur 0,2 Sekunden sofort 1300 °C, was
    einen Durchbruch darstellt, der das Vorheizen beim Luftfrittieren und Garen im
    Ofen überflüssig macht.

    Aufbauend auf dieser schnellen Reaktion ermöglicht die Graphen-Technologie eine
    bemerkenswerte Zeitersparnis bei einer Vielzahl von Gerichten:

    - Selbstgebackenes Brot: 25 Minuten vs. 49 Minuten - 49 % schneller
    - Rinderhackbraten: 70 Minuten vs. 110 Minuten - 36 % schneller
    - Biskuitkuchen: 33 Minuten vs. 40 Minuten - 18 % schneller

    Durch das nahezu sofortige Erreichen der Zieltemperaturen reduziert Graphen die
    Gesamtgarzeiten und den Energieverbrauch, ohne den Geschmack oder die Textur zu
    beeinträchtigen.

    Ferninfrarot-Garen für hervorragende Ergebnisse

    Graphen-Röhren geben starke Nahinfrarot-Strahlung ab, die fast doppelt so
    effektiv ist wie die von Quarz- oder Metallröhren. Diese fortschrittliche
    Heizung sorgt für eine schnelle, appetitliche Bräunung, während die Feuchtigkeit
    erhalten bleibt, und liefert zarte Innenseiten und professionelle Ergebnisse bei
    Fleisch, Brot und delikaten Backwaren zu Hause.

    Verbesserte Sichtbarkeit und kulinarische Leichtigkeit

    Heizrohre aus Graphen leuchten heller als herkömmliche Elemente. In Kombination
    mit Halogenbeleuchtung ermöglichen sie eine klare Sicht auf die Speisen, ohne
    dass die Ofentür geöffnet werden muss, und bieten den Benutzern somit Sicherheit
    und Kontrolle während des gesamten Garvorgangs.

    Kulinarische Kreativität leicht gemacht

    Mit schneller Aufheizung und präziser Temperaturregelung unterstützen die mit
    Graphen verbesserten Backöfen von Midea eine Vielzahl von voreingestellten
    Programmen für Alltagsgerichte und Gourmetgerichte. Von Cannelés und Madeleines
    bis hin zu Brathähnchen mit Foie Gras oder St. Louis-Style Spare Ribs können
    selbst unerfahrene Köche gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität
    erzielen.

    Nachhaltige Innovation

    Die langlebige und energieeffiziente Graphen-Heiztechnologie spiegelt das
    Engagement von Midea für Nachhaltigkeit und Innovation wider und bietet
    zuverlässige Leistung bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

    Erleben Sie die mit Graphen verbesserten Backöfen von Midea hautnah auf der IFA
    2025 in der Haupthalle 5.1 und entdecken Sie, wie das Unternehmen mit
    innovativen, produktübergreifenden Lösungen das Kochen zu Hause neu definiert.

    Weitere Informationen zu den Innovationen von Midea finden Sie auf der
    https://www.midea.com/ offiziellen Midea-Website (https://www.midea.com/) .

    Informationen zu MIDEA

    Die Midea Group wurde 1968 gegründet und ist ein weltweit führendes
    Technologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch
    Innovation verschrieben hat. Midea ist auf die Bereiche Smart Home,
    Industrietechnologien, Robotik und Automatisierung, Gesundheitswesen und Medizin
    sowie intelligente Logistik spezialisiert und bietet Lösungen, die das Leben
    komfortabler gestalten. Mit 48 Produktionsstätten, über 200
    Tochtergesellschaften und 60 Niederlassungen im Ausland erreicht das
    Markenportfolio von Midea - darunter Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka
    und KUKA - Millionen von Familien weltweit.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764385/Schematic_diagram_graphene_heati
    ng_tube_independently_developed_Midea_fully_applied.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/midea-pr
    asentiert-auf-der-ifa-2025-die-graphen-heiztechnologie-schnell-effizient-und-pra
    zises-kochen-neu-definiert-302548110.html

    Pressekontakt:

    Tao Khoo,
    tao.khoo@fstln.io

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119901/6112198
    OTS: Midea Group


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Midea präsentiert auf der IFA 2025 die Graphen-Heiztechnologie Schnell, effizient und präzises Kochen neu definiert Auf der IFA 2025 präsentiert Midea seine neueste bahnbrechende Innovation für die Küche: die Graphen-Heiztechnologie. Diese innovative Entwicklung, die auf der IFA-Messe in der Haupthalle 5.1 vorgestellt wurde, unterstreicht die Vorreiterrolle von …