Zoll
Postversand in die USA um 81 Prozent eingebrochen
- Postverkehr in die USA um 81% gesunken.
- 88 Postdienstleister haben Versand teilweise eingestellt.
- Weltpostverein entwickelt Lösungen für Zollproblematik.
GENF (dpa-AFX) - Der internationale Postverkehr in die Vereinigten Staaten ist nach der Einführung von neuen US-Zollvorschriften um 81 Prozent zurückgegangen. Das berichtete der Weltpostverein in Bern. Die UN-Organisation verglich die Daten vom 29. August, als die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar abgeschafft wurde, mit dem Wert von einer Woche zuvor. Bei dem Weltpostverein gehe man davon aus, dass der Einbruch bis jetzt anhalte, sagte eine Sprecherin.
Als Reaktion auf die neuen Zollregeln haben nach Angaben des Weltpostvereins weltweit 88 Postdienstleister den Versand in die USA zumindest teilweise eingestellt. Unter anderem hat der Bonner Konzern DHL, der auch unter der Marke Deutsche Post auftritt, seinen Paketdienst deutlich eingeschränkt.
Trump führte unter anderem Drogenschmuggel als Grund an
US-Präsident Donald Trump hatte den Zoll-Schritt unter anderem damit begründet, dass in zollfreien Paketen in großem Stil gefährliche Drogen in die USA geschmuggelt worden seien. In den vergangenen Jahren waren zollfreie Paketlieferungen unter anderem dank chinesischen Plattformen wie Temu und Shein stark gestiegen.
Der Weltpostverein arbeitet nach eigenen Angaben an technischen Lösungen, um den Postverkehr mit den USA wieder in Gang zu bringen. Seit Freitag stehe Dienstleistern ein Programm zur Verfügung, mit dem die notwendigen Zölle berechnet und bezahlt werden könnten, hieß es./al/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 39,04 auf Tradegate (05. September 2025, 22:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 46,85 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -7,79 %/+53,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Excellent observation — and you're right: despite booming e-commerce trends, UPS (United Parcel Service) has delivered disappointingly low stock price appreciation over the last decade (especially when compared to tech or logistics peers).
Let’s break down why UPS’s stock underperformed, despite the right macro trend:
📉 UPS Stock Performance (approx. over 10Y)
Total return (incl. dividends): ~100–120% (2024)
Annualized return: ~7–8% p.a.
Compare that to:
S&P 500: ~12–13% p.a.
Amazon: ~15%+ p.a. (despite volatility)
MSCI / SPGI / AVGO: 15–25% p.a.
🔍 1. UPS = Capital-Intensive, Not Tech-Like
UPS is not a tech or asset-light platform — it’s a labor-heavy, truck-heavy, unionized logistics company
Margins are much thinner than software or data firms
E-commerce increased volume, but not necessarily profit
🔍 2. E-Commerce = High Volume, Low Margin
Residential deliveries (to homes) are less profitable than B2B
E-commerce demand boosted volume but pressured margins
Return rates, peak season surcharges, and delivery guarantees added cost pressure
🔍 3. Labor Costs and Union Exposure
In 2023, UPS signed a historic labor contract with the Teamsters union
~10–15% increase in wage costs over 5 years
Strong benefits packages → squeezed margins
UPS is more exposed to unionized labor than FedEx (which uses more contractors)
🔍 4. CapEx Cycles + Limited Operating Leverage
UPS must constantly reinvest in:
Aircraft, trucks, sorting hubs
Tech infrastructure (automation, route optimization)
This keeps free cash flow cyclically sensitive
Return on invested capital (ROIC) is lower than in royalty-like businesses
🔍 5. Competition & Pricing Power
Amazon Logistics now handles more U.S. packages than UPS
FedEx, DHL, and regional players aggressively compete on price and speed
UPS cannot easily raise prices in core contracts (especially with large retailers)
⚖️ Summary: Why UPS Lagged Despite the Tailwind
Factor Result
E-commerce boom ✅ Helped volume, ❌ hurt margins
Business model ❌ Asset-heavy, labor-intensive
Union contracts ❌ High cost pressure
Capex & reinvestment needs ❌ Lower cash conversion
Competitive pressure ❌ Pricing power limited
Dividend & buybacks ✅ Supported total return, but still limited
✅ When does UPS do well?
During tight freight markets (e.g. post-COVID surge in 2021)
When operating leverage improves through automation
When B2B growth outpaces residential shipping
💬 Final Thought
UPS is not a growth rocket, but a dividend workhorse — not a tech-like compounder.
If you own it, it's best treated as a high-yield stabilizer in a portfolio, not a driver of high capital appreciation.