ICE bleibt bei Hamburg liegen - 300 Passagiere betroffen

STELLE (dpa-AFX) - Ein ICE mit rund 300 Passagieren an Bord ist im Landkreis Harburg liegen geblieben. Der Zug kam aus Hamburg und war auf dem Weg nach München, als er am Mittag im Bereich des Bahnhofs Stelle wegen einer technischen Störung liegen blieb, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

Die Bahn evakuierte den ICE und stellte einen Ersatzzug bereit, in den die Fahrgäste umstiegen. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten sie ihre Reise fortsetzen. Verletzt wurde dabei laut Deutscher Bahn niemand. Die Strecke musste auch nicht gesperrt werden./mts/DP/mis



